Harald Puhlfürß nimmt ein großes Stück Entrecôte aus dem Reifeschrank. "Dem Tier ging es richtig gut", sagt er und deutet auf die Marmorierung, "es konnte in Ruhe Fett einlagern, war auf der Weide, konnte laufen." Puhlfürß weiß, wovon er spricht. Er blickt nicht nur auf 30 Jahre Erfahrung als Metzgermeister zurück, sondern darf sich seit Juli auch zertifizierter Fleischsommelier nennen. Und als solcher hat es ihm der Reifeschrank besonders angetan.

In ihm veredelt Puhlfürß Fleisch nach der Dry-Aging-Methode. Fleischstücke, die früher im Sommer wegen der warmen Temperaturen nur mehr verwurstet werden konnten, werden auf diese Weise einer neuen Bestimmung zugeführt. Viel spannender als etwa ein Entrecôte aus dem Reifeschrank ist aber das, was Puhlfürß mit Schweinekotelett und Bürgermeisterstück macht. Das 21 Tage gereifte Schweinekotelett zum Beispiel, eigentlich als Fleisch zum Schnellbraten bekannt, empfiehlt der Fleischsommelier über der Grillglut auf der Schwarte rösch anzubraten und dann bis zu einer Stunde am Rande der Glut garen zu lassen. "Rückwärts grillen" nennt Puhlfürß das Verfahren. Aus dem Bürgermeisterstück, einem klassischen Fleisch zum Langbraten oder Kochen wiederum, schneidet Puhlfürß kleine Steaks, die von jeder Seite eine Minute bei große Hitze gegrillt werden und trotzdem sehr zart bleiben.

Während er das Fleisch zuschneidet, spricht er mit leicht thüringischem Akzent über seinen Kurs zum Fleischsommelier, den er im Juli zwei Wochen lang absolviert hat. Über Fleisch-Cuts, Grillmethoden und Veredelungsverfahren ging es dort, Wissen, das Puhlfürß als Metzgermeister zwar besitzt, aber das er nun noch weiter vertieft hat und an seinen Kundenstamm in seinem Laden, der Vinzenz-Murr-Filiale in Percha, weitergibt. Sein Credo dabei lautet stets: "Lieber weniger Fleisch essen, dafür mit mehr Genuss."

Vor vier Jahren übernahm der heute 54-jährige Metzgermeister die Filiale von Vinzenz Murr in Percha. Zuvor hatte er bis 2013 eine eigene Metzgerei in Jena betrieben. "Schon dort hatte ich eine Reifekammer", erzählt er. Aus gesundheitlichen Gründen gab er den Familienbetrieb in dritter Generation auf, zog nach Bayern und begann einen neuen Lebensabschnitt. Die Leidenschaft für sein Metier blieb. Als erster Filialleiter stellte Puhlfürß einen Reifeschrank auf und begann zu experimentieren. Nicht mit Angusrind, Ochsen oder Zwergzebus, sondern mit Schwein und Rind aus der Region. "Keines unserer Tiere soll weiter als 50 Kilometer zum nächsten Schlachthof gefahren werden."

Beim Münchner Großmetzger Vinzenz Murr gelten schon seit 30 Jahren verbindliche Richtlinien für die Vertragslandwirte, wie die Tiere zu mästen sind. Puhlfürß springt auf und greift zu einem Glas, in dem die Zusammensetzung des Tierfutters gezeigt wird. "Bereits hier achten wir auf Qualität," sagt er, und es hört sich so an, als sei er selbst der Unternehmer und kein Angestellter.

Dann kommt er zurück zum Dry Aging: "Dem Fleisch wird ungefähr ein Drittel Feuchtigkeit entzogen. Durch das langsame und gleichmäßige Verdunsten des eingelagerten Wassers bilden sich Aromen, Enzyme werden aktiviert und machen das Fleisch zart", erklärt Puhlfürß gestenreich. Er trägt nicht die übliche helle Metzgerjacke, sondern ein schickes schwarzes Exemplar. Am Kragen ist sein Name eingestickt, und auch ein Messer mit dem gleichen Schriftzug benutzt er, um das Fleisch zu portionieren. Dry-Aged-Fleisch sei durch den besonderen Reifeprozess bekömmlicher als schlachtfrische Stücke und weise einen höheren Nährwert auf. Viel Hintergrundwissen bringt er nun aus dem Sommelier-Kurs mit.

In 15 verschiedene Themenbereiche musste er sich einarbeiten, in die Kulturgeschichte der Domestizierung, in Ernährungswissenschaften und Markenbildung, bis hin zu Tierwohl und -gesundheit sowie in die verschiedenen Cuts. "Bei der Prüfung musste ich einen Boston-Cut zeigen." Ein spezieller Schnitt der Schweineschulter und des Nackens, um daraus "pulled pork" zu gewinnen. Den Sommelier-Kurs zahlte sein Chef, und Puhlfürß wurde dafür freigestellt. "Ich verstehe mich als Genussbotschafter", sagt der große Mann mit dem kurzen grauen Stoppelhaarschnitt, und dabei leuchten seine Augen hinter der blau-türkisen Brille. "Auch in unserem Handwerk gilt es, auf Ressourcen zu achten und nachhaltig zu konsumieren", sagt er. Vom Vorschlag, Fleisch in Zukunft höher zu besteuern, hält er nichts. "Damit ist dem Tierwohl nicht geholfen, und auch bei den Landwirten wird davon nichts ankommen", sagt er. Auch aus Gründen der Gleichberechtigung müsse es günstiges Fleisch geben. Ihm sei durchaus bewusst, dass sich nicht jeder die teuren Stücke leisten könne.

Als Sommelier bietet Puhlfürß jetzt nicht nur ausgiebige Beratung hinter der Theke an, sondern veranstaltet auch Steak-Tastings - eine kulinarische Reise für Fleischliebhaber, bei der für 99 Euro pro Person 450 bis 500 Gramm Fleisch zur Verkostung kommen.