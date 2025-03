Es gab Tage, da hat sich Marie Martin in die Arbeit geschleppt, obwohl sie kaum gerade stehen konnte vor Schmerzen. Der Unterleib ein einziger Krampf, die Brüste so empfindlich, dass sogar Kleidung darauf schmerzte. Manchmal kippte sie dann im Büro bewusstlos um, „da haben mich meine Kollegen aufgefangen“, erzählt sie. Warum sie an solchen Tagen nicht daheim im Bett blieb?„Mein Arbeitgeber war da schwierig“, sagt die 25-Jährige, die Endometriose hat. Ihr Chef habe weder Verständnis für ihre Erkrankung gehabt noch Rücksicht darauf genommen. „Wichtig war, dass die Arbeit erledigt wurde“, erzählt Marie Martin. Sie hat inzwischen den Job gewechselt.

Rund jede zehnte Frau leidet an der Unterleibserkrankung Endometriose, das Robert-Koch-Institut vermutet, dass jährlich 40 000 neu erkranken. Bei dieser Erkrankung siedelt sich Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter im Bauchraum an und verursacht dort zum Teil massive Schmerzen - anfänglich meist zur Zeit der Menstruation. Wenn die Krankheit chronisch wird, weiten sich die Schmerzen jedoch oft aus. Durchschnittlich vergehen sechs bis zehn Jahre bis zur Diagnose.

Trotz der vielen Betroffenen ist Endometriose verhältnismäßig wenig bekannt, geschweige denn als ernsthafte Erkrankung gemeinhin akzeptiert. Marie Martin etwa hörte immer wieder, dass Menstruationsschmerzen doch ganz normal seien. Auch Ärzte nahmen ihre Beschwerden nicht ernst. Dabei hatte sie neben den klassischen Menstruationsbeschwerden mehrmals im Monat Blasenentzündungen, Durchfälle und immer Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Die Krankheit sei unberechenbar, komme in Schüben, mitunter auch unerwartet, schildert die junge Frau ihren Alltag. Den Druck, am Arbeitsplatz trotzdem zu funktionieren, erlebte sie als enorm belastend.

Damit ist die Industriekauffrau aus Schongau, die sich inzwischen als Kommunikationstrainerin für Frauen selbständig gemacht hat und in Teilzeit das Büro der SPD-Landtagsabgeordneten Christiane Feichtmeier in Starnberg leitet, kein Einzelfall: Eine Umfrage der Endometriose-Vereinigung Deutschland zeigt, dass für viele Betroffene ihre Erwerbstätigkeit Symptome hervorruft oder diese sogar verstärkt. „Gleichzeitig lässt sich erkennen, dass durch eine flexible Gestaltung der Arbeitsbedingung - etwa Home-Office, flexible Arbeitszeiten - die Beschwerden in einem gewissen Maß verringert oder vermieden werden können“, heißt es weiter. Marie Martin fragt sich, warum das nicht längst gängige Praxis ist. „Es ist nicht möglich, mit Schmerzen effektiv zu arbeiten“, sagt sie. Sie teilt sich ihre Arbeit im Büro, bei Kundinnen und im Home-Office inzwischen so ein, wie die Endometriose es zulässt - und ist froh, ihrem ehemaligen Arbeitgeber gekündigt zu haben.

Marie Martin wünscht sich einen gesetzlichen Schutz für Erkrankte. Zwar ist es inzwischen möglich, je nach Schwere der Endometriose einen Grad der Behinderung zu beantragen. Doch Krankenkassen und Arbeitgeber müssten ihrer Meinung nach stärker in die Pflicht genommen werden, wenn Frauen entsprechende Atteste vorlegen. Zudem fordert sie mehr Schulungen für Ärzte, damit die Krankheit bei Betroffenen früher erkannt und attestiert werden kann. Ihr Eindruck ist, dass Deutschland im europäischen Vergleich hinterherhinkt. In Asien ist Menstruationsurlaub weit verbreitet, in Europa hat Spanien 2023 ein Gesetz beschlossen, wonach Frauen mehrere Tage im Monat entschuldigt im Job fehlen dürfen, wenn sie wegen starker Menstruationsbeschwerden nicht arbeiten können. Frankreich hat als erstes europäisches Land angekündigt, eine nationale Strategie für Endometriose zu etablieren, um Betroffene besser versorgen zu können. In Deutschland hat der Bund 2022 zwar fünf Millionen Euro zur Erforschung der Krankheit bereitgestellt, zwei Oppositionsanträge für eine bessere medizinische Versorgung von Betroffenen lehnte der Bundestag 2023 allerdings ab.

„Das Chamäleon der Gynäkologie“

Sabine Anthuber, Leiterin der Gynäkologie in der Starnberger Klinik, nennt Endometriose aufgrund der vielen unterschiedlichen Krankheitsbilder das „Chamäleon der Gynäkologie“. Deshalb sei eine Bewertung auch so schwer, geschweige denn einheitliche Regelungen. Ein Hineinversetzen in diese Krankheit allein durch Aufklärung wird kaum möglich sein, sagt die Medizinerin, das gelinge ja schon kaum bei Schwangerschaften. Doch auch, wenn Endometriose noch keine gesellschaftlich etablierte Erkrankung wie Krebs sei, wachse das Bewusstsein. „Es ist einfach eine sehr häufige Erkrankung“, betont Anthuber. In der wöchentlichen Kinder- und Jugendsprechstunde mache der Anteil der Patientinnen mit schmerzhafter Periode etwa ein Viertel aus. „Es gibt inzwischen gute Behandlungsmöglichkeiten“, sagt die Medizinerin.

Marie Martin hat ihre Beschwerden jahrelang mit einer Hormonbehandlung und Schmerztabletten „weggedrückt“, „man gewöhnt sich daran“. Im vergangenen Jahr hat sie sich operieren lassen. Sie weiß, dass die Entfernung von Endometriose-Gewebe Komplikationen mit sich bringen kann und nicht bei allen Patientinnen zu Verbesserungen führt, doch ihr geht es seither nur noch selten richtig schlecht, sagt sie. „Meine Lebensqualität hat sich verbessert.“ Und auch psychisch habe ihr der Eingriff geholfen. Als sie den OP-Befund in ihren Händen hielt, habe sie plötzlich weinen müssen. Da stand es nun schwarz auf weiß, „ich hatte mir das also nicht eingebildet“, waren ihre ersten Gedanken. Sie war nicht überempfindlich gewesen oder hatte simuliert, wie ihr mitunter unterstellt wurde. Spätestens jetzt war klar: Sie war krank.