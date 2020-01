Im vergangenen Jahr war das Theater Liberi mit seiner Musical-Bearbeitung von "Pinocchio" in der Schlossberghalle zu Gast. Das Tourneetheater mit Basis in Bochum spielt von Oktober bis April in verschiedenen Ensembles über 450 Shows in Deutschland, Österreich und Luxemburg. Heuer macht ein Ensemble mit seiner Version des "Dschungelbuchs" in Starnberg Station: Texte, Musik, Bühnenbild und Kostüme sind hundertprozentige Eigenproduktionen, die im Zeitraum von eineinhalb Jahren gewachsen sind, wie Produzent Lars Arend versichert. Texter Helge Fedder will mit dem Stück "zentrale Werte wie Toleranz, Selbstvertrauen oder Mut" vermitteln. Die Musiker Hans Christian Becker und Christoph Kloppenburg sind vom Blues, Jazz und Pop beeinflusst: "Durch verschiedene Musikstile gelingt es, das Hörvermögen von Kindern zu fordern und zu fördern", meint Kloppenburg. Am Montag, 6. Januar, wird "Dschungelbuch - das Musical" von 16 Uhr an in der Schlossberghalle aufgeführt. Karten für 18 bis 25 Euro (Kinder erhalten zwei Euro Ermäßigung) können unter www.theater-liberi.de online reserviert werden.