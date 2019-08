5. August 2019, 21:27 Uhr Starnberg Die Geschichtenerzählerin

Kaiserin Sisis Tattoo und Kästners Café-Konferenz: Die Starnbergerin Claudia Wagner kennt München und seine Berühmtheiten aus dem Effeff. Nun hat die Stadtführerin ein neues Buch geschrieben

Von Carolin Fries, Starnberg

Wenn Claudia Wagner an München denkt, dann explodiert es förmlich in ihrem Kopf. Was die Starnbergerin alles über diese Stadt weiß! Über ihre Gebäude und ihre Herrscher, vor allem aber über ihre Menschen. Dass hier 1907 ein Lebensmittelhändler die Schmidt-Spiele erfand und auch die Doc Martens ihren Ursprung als stabile Luftpolsterschuhe für die Trümmerfrauen in Bayern haben, ist kaum bekannt. Ebenso wenig wie der Umstand, dass Erich Kästner in einem Schwabinger Café bei Champagner seine "Konferenz der Tiere" schrieb. Wenn die 46 Jahre alte Stadtführerin zu erzählen beginnt, dann wird jahrhundertealte Geschichte so spannend wie das Finale einer Quiz-Show.

Eine Stadtführung mit ihr ist ein einziges Erwachen. Was man bislang alles nicht gesehen oder nur gesehen hat - plötzlich bekommt es eine Bedeutung. Man gerät wie in einen Rausch, will immer noch mehr erfahren über das Schicksal der Bernauerin oder das krude Liebesverhältnis von Karl Valentin und Liesl Karlstadt. Die Stunden verfliegen im Nu. Das liegt an der Art der Starnbergerin, wie sie ihr Wissen vermittelt: Charmant und mitunter spitzbübisch, stets in Zusammenhänge gesetzt, nie lehrmeisterhaft. Geschichte, das heißt für sie Geschichten erzählen.

Dass sie eine gute Erzählerin ist, wusste Claudia Wagner schon früh, weshalb sie sich nach dem Studium der Germanistik und Kunstgeschichte bei der Journalistenschule bewarb - und abgelehnt wurde. Also machte sie ein Volontariat im Lektorat, arbeitete in Köln und Berlin im Verlag. 2002 zog sie nach Starnberg, wo sie mit ihrer Doktorarbeit über Karl Wilhelm Diefenbach begann und zugleich die Ausbildung zur offiziellen Gästeführerin der Landeshauptstadt München machte. "Ich war schwanger und dachte, das wäre ein Beruf, der sich gut vereinbaren ließe." Ihre Schwiegermutter war damals bereits Stadtführerin, sie machte ihr Mut. Acht Wochen dauerte die Ausbildung: Vormittags Schule, nachmittags Exkursionen. "Ich musste sehr viel lernen", erinnert sich Wagner, die wie gesagt auch noch über den Freigeist und Sozialreformer Diefenbach forschte und schrieb. Die Prüfung zur Gästeführerin erfolgte schriftlich sowie mündlich in Deutsch und Englisch. "Das ist mein Bodensatz", sagt die Starnbergerin rückblickend. Seither hat sie sich viel dazu erarbeitet und bietet etwa thematische Führungen an, zum Beispiel eine "Tatort"-Führung, einen Rundgang zum Thema Frauen, alles zu Sisi und Ludwig oder aber spezielle Kinderführungen.

Die Kinder sind ihr ein besonderes Anliegen. Seit Jahren wird sie von diversen Schulen immer wieder gebucht, die Schüler bestehen bisweilen darauf. Von Claudia Wagner erfahren sie Dinge über Sisi, die ihnen vorher noch niemand erzählt hatte. Etwa, dass die junge Kaiserin ein Tattoo trug oder ihre langen Haare nach dem Waschen über eine spezielle Konstruktion an der Zimmerdecke aufgehängt trocknen ließ.

Claudia Wagner kann sich als zweifache Mutter gut in die jungen Menschen und ihre Sicht auf die Welt hineinversetzen, zudem ist sie sehr geduldig. Sie zieht mit Grundschülern ebenso los wie mit der Mittel- oder Oberstufe, erklärt das Entstehen des Oktoberfestes ebenso wie den Nationalsozialismus. Zwei Bücher für Kinder hat sie schon geschrieben, 2015 "Starnberg auf kleinem Fuß" und 2017 "König und Kaiserin auf kleinem Fuß". Ihr jüngstes Werk trägt zwar den Zusatz "Für Kinder und Kenner", ist aber kein Kinderbuch. "Cooles Wissen München" sortiert und gliedert die Informationen thematisch und kompakt - und immer wieder überraschend. Zum Thema Verkehr geht es selbstverständlich um die Bayerischen Motorenwerke - aber auch um die von der Spider Murphy Gang besungene "Skandal-Rosi", deren Telefonnummer in München bis heute nicht vergeben ist.

Claudia Wagner bleibt in ihrem Buch weder inhaltlich noch thematisch an der Oberfläche, auch wenn Lederhose und Leberkassemme nicht fehlen dürfen. Sie widmet sich verborgenen Schätzen ebenso wie der Kanalisation (ja, München hat ein Kanalmuseum!). Um ihre Ausführungen zu bebildern ist sie frühmorgens um fünf Uhr in die Stadt gefahren, "ich habe viele Fotos selbst gemacht". Ihr 75 Jahre alter Schwiegervater Wilfried Wagner aus Pasing hat zudem wunderbar colorierte Zeichnungen geliefert, die das Werk zu einem kleinen Schmuckstück machen. "Es ist ein sehr persönliches Buch", sagt Claudia Wagner. Etwa ein Jahr hat sie daran gearbeitet, jetzt hat sie wieder mehr Zeit für Führungen. Mehrmals die Woche ist sie unterwegs. "Das ist für mich wie ein Abtauchen", sagt die sonst am Schreibtisch tätige Lektorin.

Ob sie bald mit einem neuen Buch beginnen wird? "Ideen habe ich noch viele." Und Geschichte()n, die erzählt werden wollen, gibt es genug.