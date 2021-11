Interview von Carolin Fries

Die Sieben-Tage-Inzidenz bricht täglich neue Rekorde, ebenso wie die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus. 109 Fälle an einem Tag wie am vergangenen Dienstag - das gab es noch nie. Auf den Intensivstationen in den Klinken des Landkreises ist seit Tagen kein Bett mehr frei, was Thomas Weiler zusetzt. Der 58-Jährige leitet die vier Krankenhäuser im Fünfseenland und koordiniert auch die Arbeit der Krankenhäuser in Fürstenfeldbruck, Landsberg und Dachau. Wie es ihm geht? "Nicht gut", antwortet er. Es falle ihm schwer, die angespannte Lage in den Kliniken und das normale Leben außerhalb zu vereinen. "Das sind zwei komplett unterschiedliche Welten."