Nach einem folgenschweren Coronavirus-Ausbruch in einer Flüchtlingsunterkunft in Hechendorf hat das Starnberger Landratsamt eine Catering-Firma schließen lassen, bei der ein Teil der Infizierten gearbeitet hat. Das teilte Landrat Stefan Frey (CSU) am Samstag bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz mit. Den Namen des Unternehmens im Landkreis Starnberg nannte er nicht.

Der Caterer mit mehr als 100 Beschäftigten beliefert vor allem Betriebe im Landkreis München. Die gesamte Belegschaft werde nun getestet und müsse sich für zwei Wochen in Quarantäne begeben. In der Hechendorfer Unterkunft sind 16 von insgesamt 33 Bewohnern positiv auf das Virus getestet worden. Zehn von ihnen arbeiten bei dem Caterer.

"Während der Tourismus boomt, müssen wir feststellen, dass Corona nicht vorbei ist. Wir müssen jederzeit mit einem weiteren Ausbruch rechnen", sagte Frey mit Blick auf die vielen Ausflügler, die am Samstag im Fünfseenland unterwegs waren. Der erste Fall in der Unterkunft an der Keltenstraße in Hechendorf war am vergangenen Mittwoch festgestellt worden, nachdem einer der Bewohner mit gesundheitlichen Beschwerden in eine Arztpraxis gegangen war. Ein Test ergab, dass der Mann sich mit dem Erreger infiziert hat. Das Landratsamt veranlasste weitere Tests; mittlerweile liegen 16 positive Befunde vor. Die Betroffenen wurden in eine für solche Fälle vorgesehene Unterkunft nach Wackersberg verlegt.

Zehn der Asylbewerber, die sich angesteckt hatten, haben bei einer großen Catering-Firma gearbeitet, die mehrere Kunden mit Essen beliefert. "Es war keine leichte Entscheidung, aber wir haben uns entschlossen, diese Firma zu schließen", sagte Frey. Die Kunden seien darüber informiert worden. Von der kommenden Woche an bleiben die Essenslieferungen aus.

Auf die Frage, ob sich der Erreger womöglich über die Speisen weiterverbreiten konnte, erklärte Gesundheitsamtsleiter Lorenz Schröfl: "Man kann es nicht ausschließen, aber es ist äußerst unwahrscheinlich." Kunden seien Firmen und nicht Schulen und Kindergärten. Bei dem Caterer haben auch sieben weitere Asylbewerber gearbeitet, die in Unterkünften in Starnberg, Pöcking, Seefeld und Inning untergebracht sind. Sie wurden zur Beobachtung in eine Unterkunft nach München verlegt.

Sämtliche Bewohner der Hechendorfer Unterkunft ausfindig zu machen, war gar nicht so einfach für die Mitarbeiter des Landratsamts. Elf von ihnen seien zunächst nicht auffindbar gewesen, berichtete Landrat Frey. Inzwischen seien fast alle ermittelt, einer von ihnen hielt sich in Köln auf. Nach einem der Bewohner werde "intensiv gefahndet", dazu sei auch die Polizei eingeschaltet worden.