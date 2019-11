Und noch einmal um den Baum und noch einmal um den Baum: Etwa 18 Meter misst heuer die Tanne auf dem Starnberger Kirchplatz - beim Schmücken mit der Lichterkette ist Thomas Otto vom Betriebshof am Dienstag gar nicht fertig geworden. Darum rücken er und Benjamin Bauer vom städtischen Feuerlöschwesen am Mittwoch noch einmal mit der Drehleiter an, um der Dekoration den Feinschliff zu verpassen, wie die Sprecherin der Stadtverwaltung, Lena Choi, sagt. Rund um den ersten Advent in eineinhalb Wochen soll der Christbaum dann erstmals strahlen.

Gegen 11 Uhr am Dienstag war der Baum auf dem Sportgelände bei der Franz-Dietrich-Halle in Söcking gefällt und mit dem Sattelzug auf den Kirchplatz gefahren worden. Der Transport habe reibungslos geklappt, berichtet die Stadtverwaltung. Die Tanne wird bis Dreikönig stehen, um dann dem Eiszauber Platz zu machen, der am 17. Januar öffnen soll.