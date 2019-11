Starnberg in Zahlen

Die Einwohnerzahl ist im vergangenen Jahr einmal mehr gewachsen - die Stadt verzeichnete zum jüngsten Stichtag Ende Juni 24 410 Einwohner. Der Anteil der Frauen überwiegt mit 52 Prozent den der Männer. Menschen aus 126 Nationen leben in Starnberg, 188 sind Flüchtlinge. In den Jahren zwischen 2007 und 2017 lag die Wachstumsrate bei 1,1 Prozent und damit unter dem Schnitt des Landkreises. An der Spitze standen Andechs, Inning und Gilching mit jeweils mehr als zehn Prozent Zuzüglern. Die Zahl der Geburten im Kreisklinikum steigt seit Jahren beständig: 2018 gab es einen neuen Rekord mit 3226, heuer gab es bereits mehr als 2800 Geburten. Die älteste Starnbergerin ist 101 Jahre alt. Das Standesamt hat in diesem Jahr 132 Ehen beurkundet.

Die Kreisstadt verzeichnet absolut mit mehr als 10 000 die meisten Arbeitsplätze in den Kommunen des Landkreises. Gemessen an der Einwohnerzahl rangiert Starnberg an dritter Stelle hinter Weßling mit dem Flughafen Oberpfaffenhofen und Seefeld.

Das Rathaus beschäftigt 304 Angestellte - etwa je die Hälfte in Voll- und in Teilzeit - sowie 14 Beamte. Dazu kommen zwölf Azubis und zwei Praktikanten. Der Haushalt der Stadt soll heuer bei 94,3 Millionen Euro liegen. Die Schulden sollen mit 10,5 Millionen auf den geringsten Stand seit 1992 sinken. Allerdings schmelzen laut Bürgermeisterin Eva John gleichzeitig auch die Rücklagen auf das gesetzliche Mindestmaß von 800 000 Euro. Nun stelle sich die Frage: Kredite aufnehmen oder sparen? dac