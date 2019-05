12. Mai 2019, 17:47 Uhr Bürgermedaille Ausgezeichnete Starnberger

Die Stadt ehrt neun besonders engagierte Persönlichkeiten mit der Bürgermedaille. Rathauschefin Eva John würdigt deren Einsatz als "unbezahlbar". Seit 1970 wurde die Anerkennung 57 Ehrenamtlichen verliehen.

Von Peter Haacke

Die Stadt Starnberg hat erstmals seit 2013 wieder Persönlichkeiten mit der Bürgermedaille ausgezeichnet, die sich um Kultur, Kunst, Sport, Wirtschaft, Wissenschaft oder um das soziale Leben verdient gemacht haben. Beim Festakt in der Schlossberghalle übergab Bürgermeisterin Eva John am Freitag vor rund 200 Ehrengästen neun Auszeichnungen; einzig Karin Wurzbacher konnte urlaubsbedingt nicht an der Feierstunde teilnehmen.

"Ehrungen - das ist, wenn die Gerechtigkeit ihren guten Tag hat", zitierte John in ihrer Ansprache Konrad Adenauer, den ersten Kanzler der Bundesrepublik. Sie verdeutlichte, dass es ohne ehrenamtliches Engagement vermutlich schlecht bestellt wäre um die Gesellschaft: Vater Staat ziehe sich zunehmend zurück aus seiner Verantwortung. Kulturelle Vielfalt, Hilfe für sozial schwache Mitglieder und Mitmenschlichkeit blieben genug oft auf der Strecke. Umso wichtiger sei ehrenamtliches Engagement ("für die Stadt unbezahlbar"), das gefragt sei wie nie zuvor und im Grundsatz "eine Aufgabe für jeden von uns ist".

Als Ehrengäste der Verleihung begrüßte John Landrat Karl Roth, Starnbergs ehemaligen Bürgermeister Heribert Thallmair, Bergs Bürgermeister Rupert Monn, Pöckings Vize-Bürgermeister Albert Luppart, Stadt-, Kreis- und Bezirksräte, bereits ausgezeichnete Medaillenträger, Vertreter von Vereinen, Feuerwehr und Rettungsdiensten sowie - mit zeitlicher Verzögerung - nachträglich auch Starnbergs Altbürgermeister Ferdinand Pfaffinger. Den musikalischen Rahmen gestalteten Mitglieder der Musikschule. Seit 1970 sind nunmehr 66 Persönlichkeiten mit der Bürgermedaille ausgezeichnet worden. Unter den Gästen herrschte weitgehend Einigkeit über die gelungene Auswahl der neun Geehrten, auf die sich der Stadtrat auf Vorschlag der neun Fraktionen geeinigt hatte. Hier das Wichtigste aus den Laudationes:

Elisabeth Carr

Maßgeblich prägt Carr als Gestalterin und Kunstvermittlerin schon seit Jahrzehnten das Kulturgeschehen im Fünfseenland. An außergewöhnlichen Orten bringt sie seither Künstler, Publikum und Raum mit anspruchsvollen Programmen aus Performance, Bildender Kunst, Musik, Literatur, Tanz, Fotografie oder Film auf eine Ebene. Die Sozialpädagogin, Kunst- und Psychotherapeutin verbindet mit hoher Emotionalität kulturelle und soziale Arbeit und fördert dabei auch junge Talente.

Biggi Danninger

Musik macht einen Großteil ihres Lebens aus. Mit ihrer Begeisterungsfähigkeit, Professionalität und Leidenschaft für Musik und Gesang zieht sie Jung und Alt in den Bann: Nach einer Ausbildung zur Erzieherin widmete sich Danninger mit unterschiedlichsten Projekten seit Jahrzehnten vor allem der Musikpädagogik. Zudem ist sie Gründungsmitglied der "Uli-Singers" - eines Gospel-Chors, der weit über die Grenzen Starnbergs hinaus bekannt ist.

Rainer Hange

Seit fast 50 Jahren ist Hange FDP-Mitglied. Er engagierte sich dabei als Delegierter auf Bezirks- und Landesparteitagen ebenso wie im Kreis- und Ortsvorstand der Liberalen. Er ist Mitglied im Verein "Gegen Vergessen - für Demokratie", gründete 2011 die Bürgerinitiative zur Erinnerung an den Todesmarsch in Dachau und ist Gründungsmitglied des Netzwerks "Starnberger Dialog". Nicht unerwähnt ließ Bürgermeisterin John auch sein Engagement in den Vereinen "Schöner zum See" und "Pro Umfahrung - contra Amtstunnel".

Anne Kirchbach

Ihr Einsatz gilt den schwächsten Mitgliedern der Gesellschaft: Seit 1991 ist Kirchbach unermüdlich für das Starnberger Sozialwerk tätig, seit 2001 als Erste Vorsitzende. Sie organisiert Benefizveranstaltungen, Basare, Spendenaktionen, um Menschen in Not zu unterstützen. Dazu gehört seit 2015 auch das Asylbewerberfrühstück. Kirchbach bedankte sich ausdrücklich bei Altbürgermeister Ferdinand Pfaffinger, der sie einst "wirtschaftlich auf große Füße gestellt" hat. Die Auszeichnung der Stadt nahm sie im Namen des Vereins und ihrer Mitarbeiter entgegen.

Holger Knigge

Den launigsten Beitrag des Abends steuerte Holger Knigge, Urgestein der Starnberger SPD, bei und zitierte dabei aus Friedrich Schillers "Don Carlos" den Satz: "Große Seelen dulden still". Einen Großteil seines Lebens widmete der Oberstleutnant a.D. der Kommunalpolitik als Stadtrat (1978 bis 2014), Kreisrat (1978 bis 2008) und Dritter Bürgermeister (1990 bis 1996 und 2002 bis 2008). Mit Leidenschaft engagierte er sich unter anderem als Sport-, Schul- und Stadtplanungsreferent sowie als Vorsitzender des Arbeitskreises "Rahmenplan" für Stadtentwicklung und Seeanbindung. Knigge: "Da hat die Stadt noch ein Defizit." Von 2009 bis 2017 war er Erster Vorsitzender des SV Söcking. Die SPD ehrte ihn mit der Willy-Brandt-Medaille (2o07), das bayerische Innenministerium mit der Kommunalen Verdienstmedaille.

Manfred Schulz

Von Kindheit an ist Kreisheimatpfleger Schulz im Starnberger Heimat- und Volkstrachtenverein aktiv: Er singt und musiziert, unterhält und organisiert - eine Bereicherung für das kulturelle Leben weit über die Grenzen der Kreisstadt hinaus. Neben vielen Veranstaltungen - darunter das Maibaumaufstellen, das Prinz-Luitpold-Fischerstechen und die Beteiligung am Oktoberfestzug - organisiert er das Volksmusikseminar des Landkreises, den "Boarischen Singtag" und den Musikantentag im Heimatmuseum. Zudem ist er Gründer der Hochberghauser Tanzlmusi, der Hochberghauser Blasmusi, der Zithermusi und des "Starnberger Dreigesang".

Fritz Peter Specht

30 Jahre lang (1972 bis 2002) war Specht CSU-Stadtrat, von 1990 bis 2002 galt er als Vertreter von Heribert Thallmair zudem als erster "heimlicher" Bürgermeister, der maßgeblich die Geschicke der Stadt lenkte: Der Jurist und Ministerialrat hatte sich dazu eigens von der bayerischen Staatskanzlei beurlauben lassen. Überdies wirkte Specht - seit fast 60 Jahren Mitglied der CSU - von 1972 bis 1984 im Kreistag mit. Sein besonderes Anliegen war es, die Verkehrssituation in Starnberg zu verbessern - als Beirat im Verein "Umweltbewusste Verkehrsentlastung".

Karl-Heinz Sydow

Seit Jahrzehnten schon ist "Burle" Sydow in verschiedenen Funktionen bei der Freien Turnerschaft 09 Starnberg aktiv: 1966 trat er als Fußballer dem Verein bei und spielte in 41 Jahren lang von den Schülern bis zu den Alten Herren in allen Altersstufen mit. 1970 wurde er auch bei den FT-Schützen tätig als Jugendsport- und Sportleiter. Von 1993 bis 2003 war er erstmals Erster Schützenmeister - ein Amt, das er seit 2008 ein weiteres Mal bekleidet. Überdies ist er seit 15 Jahren in der Vorstandschaft des Vereins. Sydow ist es zu verdanken, dass die Schützenabteilung der FT ein hohes Ansehen im Schützengau genießt.

Karin Wurzbacher

Die diplomierte Physikerin ist Mitbegründerin des Vereins "Mütter gegen Atomkraft", der 1986 in Folge der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl gegründet wurde. 1990 wurde sie Mitglied im Bund Naturschutz, wirkte mit im Landesarbeitskreis "Energie und Klima" sowie im BUND-Arbeitskreis Atomenergie und Strahlenschutz. Seit 1997 leitet sie den Stagenda-Arbeitskreis Energie und Klimaschutz und beim Verein "Energiewende" die Fachgruppe Sonne, Wind und Wasser.