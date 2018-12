17. Dezember 2018, 10:17 Uhr Starnberg Bündnis "Pro Bannwald" lässt nicht locker

Die Gilchinger Initiative übergibt Landrat Karl Roth an diesem Montag 1676 Unterschriften, um damit gegen das geplante Gewerbegebiet der Nachbargemeinde Gauting zu demonstrieren.

Das Gilchinger Bündnis Pro Bannwald will Landrat Karl Roth an diesem Montag eine Liste mit Unterschriften gegen das von der Gemeinde Gauting geplante Gewerbegebiet im Unterbrunner Holz überreichen. 1676 Menchen haben die Online-Petion unterzeichnet. Roth soll das Papier zu Beginn der Kreistagssitzung erhalten, da er "bisher nicht für ein persönliches Gespräch" mit der Initiative zur Verfügung gestanden sei, wie Christian Winklmeier mitteilt, Gilchinger SPD-Gemeinderat und Mitinitiator der Vereinigung. Ihm zufolge wird das Bündnis "mit allen politischen und juristischen Mitteln" gegen die "Zerstörung des Unterbrunner Holzes" vorgehen. Die Initiative habe zwar Respekt vor dem Gautinger Wunsch, ein Gewerbegebiet zu errichten. Aber aus sachlichen Gründen sei nicht nachvollziehbar, dass dafür ein hochwertiger Wald geopfert und Funktionen wie der Wasser- und Landschaftsschutz, der Bannwald und der Erholungswald erster Stufe eingeschränkt werden sollten. Den Starnberger Kreisrat mit Landrat Roth an der Spitze fordert das Bündnis auf, die für das Projekt notwendige Herausnahme der Flächen aus dem Landschaftsschutzgebiet zu verweigern. Wer eine Marke namens StarnbergAmmersee ins Leben rufe, die mit den Adjektiven "märchenhaft" und "naturgesund" werbe, dürfe einem solchen Vorhaben nicht zustimmen, so Winklmeier.