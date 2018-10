11. Oktober 2018, 13:57 Uhr Starnberg Bub stürzt vom Rad und wird angefahren

Den sprichwörtlichen Schutzengel muss ein Fünfjähriger am Sonntag an seiner Seite gehabt haben. Beim Radeln auf dem Gehweg an der Leutstettener Straße in Starnberg wollte er an zwei Fußgängern vorbeifahren und verlor dabei die Kontrolle über das Rad; er stürzte direkt vor einem Auto auf die Fahrbahn. Zum Glück konnte die 55-jährige Starnbergerin am Steuer noch so weit abbremsen, dass der Fünfjährige mit Prellungen und Schürfwunden davon kam.