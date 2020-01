Bluttat in Starnberg

Bluttat in Starnberg: In einem Einfamilienhaus im Norden der Kreisstadt wurden drei Tote gefunden, es handelt sich um ein Ehepaar und dessen erwachsenen Sohn.

Zwei Wochen nachdem Beamte drei Tote in einem Haus in Starnberg fanden, hat die Polizei zwei Männer festgenommen. Einer von ihnen steht unter Mordverdacht.

Die Tat hat die ganze Region erschüttert: Drei Leichen entdeckt die Polizei am Sonntag vor zwei Wochen in einem Starnberger Einfamilienhaus. Schon am nächsten Tag sind sich die Ermittler sicher, dass der Sohn mit zwei Pistolen erst seine Eltern und dann sich selbst erschossen hat. Doch nun soll alles ganz anders gewesen sein.

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft München II soll ein 19-jähriger Mann aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck den 21-jährigen Starnberger und dessen Eltern erschossen haben. Der Freund des getöteten Starnbergers stehe unter Mordverdacht und sitzt in Untersuchungshaft. Laut Polizei hat der Verdächtige ein Geständnis abgelegt. Das Motiv ist laut Polizei unklar. Die Tat habe mit "Waffenaffinität" zu tun. Der getötete Starnberger hatte eine Ausbildung zum Büchsenmacher absolviert.

Bei dem Verdächtigen sei ein umfangreiches Waffenarsenal gefunden worden, darunter auch Kriegswaffen sowie Stoffe, mit denen Sprengstoff hergestellt werden könne. Der mutmaßliche Täter soll ein Video zum Tatgeschehen gedreht haben. "Das Video haben wir rekonstruieren können", sagte Andrea Mayer, Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Darauf sei der Tatort, nicht die Tat selbst zu sehen.

Ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Starnberg sei ebenfalls festgenommen worden. Dieser soll den 19-Jährigen zum Tatort gefahren und wieder abgeholt haben. Bei den mutmaßlichen Tatwaffen handelt es sich um eine Glock, Kaliber neun Millimeter, und um eine Walther, Kaliber 6,35 Browning. Insgesamt sollen zwischen zwölf und 15 Schüsse abgefeuert worden sein.

Am Sonntag vor zwei Wochen waren in einem Einfamilienhaus im Starnberger Norden drei Leichen entdeckt worden - ein 64 und 60 Jahre altes Ehepaar und dessen 21-jähriger Sohn. Die Polizei war danach sehr schnell davon ausgegangen, dass der Sohn mit zwei Pistolen die Eltern und dann sich selbst erschossen habe.