25. Juli 2019, 14:32 Uhr Gastronomie in Starnberg Gasthof in der Au soll unter Denkmalschutz

Stadträte wollen den letzten großen Biergarten in der Innenstadt retten, weil sie fürchten, dort könnten Wohnungen gebaut werden.

Von David Costanzo

Was geschieht mit dem Gasthof in der Au? Der letzte große Biergarten in Starnberg mit etwa 350 Plätzen und der Terrasse für 120 Besucher steht womöglich vor dem Aus. Jedenfalls unternehmen die Stadträte den Versuch, die traditionsreiche Wirtschaft mit einem Bebauungsplan zu retten. Die Stadt will zudem beantragen, das Gasthaus mit Wiedererkennungswert unter Denkmalschutz zu stellen.

"Die Au gehört zu Starnberg", sagte etwa Stadtrat Gerd Weger (CSU) im Bauausschuss. Die Entscheidung möge "happig für den Eigentümer" sein, doch man müsse auch die Historie berücksichtigen. Den Antrag zum Erhalt hatte die UWG im April gestellt. Der Gasthof sei gut zu Fuß und mit dem Rad erreichbar, wichtig für die Beliebtheit der Innenstadt und damit ein Pfeiler für die Vitalität Starnbergs. Manch ein Stadtrat schwelgte während der Sitzung am Dienstag gar in Erinnerungen an den "Staltacher Hof", wie die Au früher hieß.

In der Sitzung wurde einmal mehr die Befürchtung laut, dass auf dem 4750 Quadratmeter großen Grundstück im Herzen der Stadt Wohnungen gebaut werden könnten. Die Besitzer äußern sich dazu nach wie vor nicht. Bozo Ledic, seit 29 Jahren Wirt und Miteigentümer, sagte jedoch, dass es seinem Wunsch entspreche, dass alles so bleibt, wie es ist.

Die Stadt will den Erhalt mit einem Bebauungsplan erreichen, der nun aufgestellt wird. Der Beschluss im Bauausschuss fiel einstimmig. Der Plan soll für das Gebiet zwischen Bahn, Münchener-, Leutstettener- und Josef-Jägerhuber-Straße gelten mit den Zielen, den "stadtbildprägenden Baukörper", die Gastronomie und den Biergarten mit seinen Bäumen zu erhalten. Eine "maßvolle Nachverdichtung" durch Wohn- und Geschäftsgebäude soll jedoch möglich sein.

Die Entscheidung, das Landesamt für Denkmalpflege einzuschalten, fiel mit einer knappen Mehrheit. Die Denkmalschützer müssen den Antrag zunächst prüfen, wie deren Entscheidung ausfällt, ist völlig offen. Der Haupteigentümer des Gasthofs in der Au war am Mittwoch nicht zu erreichen.