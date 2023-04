Kriegsende in Starnberg:"Der Befehlshaber drohte, mich zu erschießen"

Zeitzeuge Günther Heinrich, 91, im Garten seines Wohnhauses in Perchting. Als 13-Jähriger hat er das Kriegsende in Starnberg erlebt.

Interview von Sabine Bader, Starnberg

Günther Heinrich hat das Kriegsende und den Einmarsch der Amerikaner als 13-Jähriger in Starnberg erlebt - ein Bub voller Tatendrang, der trotz der schrecklichen Kriegsjahre wenig Angst verspürte. Geboren wurde der heute 91-Jährige in München. Seine Familie hatte dort einen Schreinerei- und Zimmereibetrieb sowie ein kleines Wochenendhäuschen in Starnberg, so dass er und seine beiden Schwestern schon früh einen Bezug zum See und zu dessen Ufer hatten. Heute lebt Heinrich in Perchting. Mit der SZ spricht er über die Geschehnisse Ende April 1945.