Genau 199 Personen und keine mehr dürfen dabei sein, wenn sich die Bundesligamannschaft der Herrschinger Volleyballer und der holländische Meister aus Groningen zum Freundschaftsspiel treffen. Der SC Wörthsee hat im Gemeinderat beantragt, dafür am 4. Oktober die Turnhalle der Grundschule nutzen zu dürfen. Er darf - ausnahmsweise. Bei der Turnhalle handle es sich nicht um eine Versammlungsstätte, hieß es in der jüngsten Sitzung. Daher sei die Anzahl der gleichzeitig in der Halle anwesenden Personen auf 199 zu begrenzen. Im Gemeinderat wurde diese Einschränkung zwar beschlossen, aber auch bedauert. Schließlich handle es sich um ein Spitzenspiel.