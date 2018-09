28. September 2018, 15:41 Uhr Sport Im Ruderboot auf Rekordjagd

Jüngster Spross einer erfolgreichen Ruder-Familie: Oliver Zeidler gilt als einer der hoffnungsvollsten Athleten des Deutschen Ruderverbands. Gemeinsam mit seiner Rudergemeinschaft aus Ingolstadt will er am Samstag alles geben.

Bei der größten Langstrecken-Ruderregatta Deutschlands starten am Samstag 76 Mannschaften aus sechs Ländern. Beim "Roseninsel-Achter" des MRSV Starnberg ist mit Quereinsteiger Oliver Zeidler auch der momentan hoffnungsvollste Athlet des Deutschen Ruderverbands dabei.

Von Peter Haacke, Starnberg

Als Klassiker im überschaubaren Wettkampfkalender sportlich ambitionierter Ruderer gilt der Roseninsel-Achter des Münchner Ruder- und Segelvereins (MRSV) "Bayern" in Starnberg: Schon seit Jahrzehnten veranstaltet der Club die größte Langstreckenregatta Deutschlands, bei der die Teilnehmer zwölf Kilometer von der Starnberger Seepromenade bis zur Roseninsel vor Feldafing und wieder zurück bewältigen. Die nunmehr 34. Auflage des Wettstreits um die Siegertrophäe, den "Bayerischen Löwen", findet am Samstag, 29. September, statt. Unter den 76 Mannschaften ist diesmal auch ein Mann, der zu den größten Hoffnungsträgern des deutschen Rudersports zählt.

Der 22-jährige Oliver Zeidler blickt bereits jetzt auf eine außergewöhnliche Sportkarriere zurück. Erst vor zwei Jahren saß der gebürtige Dachauer erstmals in einem Ruder-Rennboot, bis dahin hatte er sich erfolgreich dem Schwimmsport verschrieben: 2014 und 2015 wurde der Freistil-Spezialist Deutscher Meister seiner Altersklasse, bei der Junioren-EM 2015 eroberte er drei Medaillen. Als sich seine Trainingsgruppe bei der SG Stadtwerke München auflöste, wechselte er Ende 2016 zum Rudern. Schnell stellten sich für den 2,03 Meter großen Modell-Athleten Erfolge ein: Zeidler gewann etwa bei den World Games 2017 im Indoor-Rudern auf dem Ergometer über 2000 Meter die Goldmedaille, bei der U23-Europameisterschaft im polnischen Kruszwica holte er im Einer Silber. Bei der Weltmeisterschaft im September in Plowdiw (Bulgarien) dagegen verpasste er im Einer die Krönung seiner Blitz-Karriere: Der Neuling landete nach einem Fehlstart nur auf Rang sechs.

In Starnberg aber will Zeidler wieder ganz vorn dabei sein: Mit seiner Renngemeinschaft aus Ingolstadt will er die Bestleistung (41:52 min) aus dem Vorjahr toppen. Noch schöner wäre es, die immerhin seit 2004 bestehende Bestzeit eines dänischen Achters zu knacken, die mit 38 Minuten seit 14 Jahren unangetastet blieb.

Für die Regatta haben 76 Teams gemeldet, darunter Boote aus England, Italien, Kroatien, Österreich und der Schweiz. Die jüngsten Teilnehmer sind elf Jahre, das älteste Boot hat einen Durchschnitt von 75 Jahren. Die Aktiven starten in verschiedenen Leistungs- und Altersklassen, in Gig-Booten oder den schmaleren Rennbooten.

Der Startschuss für die erste Abteilung fällt um 11 Uhr. Zuschauer können Start- und Zielbereich am besten auf dem MRSV-Vereinsgelände - das Gelände ist für alle Interessierten offen - und an der Starnberger Seepromenade verfolgen. Die Gastgeber stellen allein zehn Boote. MRSV-Urgestein Thomas Thallmair, der diese Woche die rudernden Schüler des Starnberger Gymnasiums in Berlin bei "Jugend trainiert für Olympia" betreute, verspricht für Samstag "gehobenen Leistungssport". Für Verpflegung ist gesorgt, es gibt Blasmusik. Und wenn Wind, Wetter und Strömung mitspielen, die Wellen nicht zu hoch sind, gibt es vielleicht sogar einen neuen Rekord.