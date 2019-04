28. April 2019, 17:18 Uhr Solarkampagne Energie vom Dach

Was bewegt Menschen dazu, in Anlagen zur Nutzung der Sonnenkraft zu investieren - und welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? Bei einem Rundgang in Herrsching stellt das Landratsamt mehrere Vorzeigeprojekte vor.

Von Patrizia Steipe

Normalerweise öffnen Gastgeber ihre Wohnzimmer für Gäste. Bei diesem Termin wurden die Besucher aber in den Keller geführt und zwar in den Heizungsraum. Dort steht der ganze Stolz der Hausbesitzer, der auch bei den fachkundigen Besuchern die Augen leuchten ließ: Steuerungssysteme für die solaren Heizungen, Displays, die die Daten der Sonnenernte auf den Hausdächern anzeigen, Wärmespeicher und eine ausgeklügelte Installation mit sauber beschrifteten Rohrleitungen und Verkabelungen, deren Effizienz auf Diagrammen am Laptop präsentiert wird.

Zu einem "solaren Rundgang" hatte die Werkstudentin im Energiewendeverein, Nicole Kührer, eingeladen. Das Landratsamt Starnberg hatte die Besichtigungstour in Herrsching im Rahmen der Solarkampagne angeboten. Damit soll die Lust der Hausbesitzer, Solarenergie zu nutzen, geweckt werden. Schließlich soll der Umstieg auf erneuerbare Energien bis zum Jahr 2035 erfolgen. "Jeder Einzelne kann etwas tun", sagte Kührer, Studentin der Umweltethik, die drei Vorzeigeprojekte in der Gemeinde Herrsching ausfindig gemacht hatte. Die erste Station für die 15 Teilnehmer war bei Willi Meyerhöfer in Breitbrunn. 1980 hat der Mediengestalter sein Holzhaus gekauft. "Ein Ferienhaus ohne Heizung", erinnerte er sich. Für den Sohn eines Heizungsbauers ist es seither sein liebstes Hobby. "Ich habe alles selbst gemacht", erklärte er. Im Laufe der Jahre wurde das Gebäude gedämmt, mit Kaminöfen erweitert und auf den schrägen Dachflächen, die bis zum Boden reichen, installierte Meyerhöfer Fotovoltaikanlagen und Warmwasserkollektoren. Im Garten steht die Luft-Wasser-Wärmepumpe, die von der Sonne erwärmte Umgebungsluft nutzt - "mein Klohäusl", lacht Meyerhöfer, denn auf den ersten Blick könnte die Einhausung damit verwechselt werden.

"Elektrotechnik ist meine Leidenschaft", gesteht Meyerhöfer. Eine kleine PV-Anlage speist beispielsweise seinen durch viele kleine LED-Leuchten an die Schlafzimmerdecke projezierten "Sternenhimmel" - "eine Spielerei von mir", so Meyerhöfer. Für ihn lohnt sich der Solarstrom nicht nur wegen des Umweltschutzes. Er bekommt eine Einspeisungsvergütung nach den alten Verträgen von 49 Cent pro Kilowattstunde "heute liegt sie bei circa elf Cent". Im Sommer kann er mehr Strom als er braucht in das allgemeine Stromnetz einspeisen, "im Winter verbrauchen wir mehr, beziehen aber Ökostrom". Vor zwei Jahren wurde die Ölheizung zugunsten der Luft-Wasser-Wärmepumpe ausgebaut.

Eine ähnliche Technik wie die Meyerhöfers verwendet auch Familie Schwarz in ihrem Haus. Werner Schwarz hat aber zusätzlich einen Batteriespeicher installiert, damit er die gewonnene Energie von der Fotovoltaikanlage selbst nutzen kann. "Das würde nachts für den Haushaltsstrom reichen", erklärte er. Ganz autark ist er zwar trotz der 8,4-Kilowatt-Fotovoltaikanlage auf dem Dach nicht und die Investitionskosten von etwa 25 000 Euro sprechen nicht für eine Kostenersparnis. "Das ist uns der Umweltschutz aber wert", versichert Schwarz.

Weitere Informationen gibt es unter www.solarkampagne-sta.de.