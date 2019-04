4. April 2019, 19:10 Uhr Sicherheit in Strandbädern Feldafing stoppt Neubau des Sprungturms

Nach einer Krisensitzung will Bürgermeister Bernhard Sontheim zunächst das Strandbad begutachten lassen. Nun wird das Drei-Meter-Brett erst einmal abgerissen.

Von Otto Fritscher

Die Debatte um die Sicherheit in Strandbädern zieht weitere Konsequenzen nach sich: Möglicherweise müssen die Besucher des Feldafinger Strandbads in diesem Frühling und Sommer auf den Sprung in den See verzichten müssen. "Ich habe beschlossen, den Neubau des Sprungturms erst mal zu stoppen", sagte Feldafings Bürgermeister Bernhard Sontheim auf Anfrage der SZ. Hintergrund dieser Entscheidung ist die Diskussion über die Frage, inwieweit Gemeinden und damit die Bürgermeister für die Sicherheit in Freibädern und den darin verbauten Vergnügungseinrichtungen wie Badeinseln, Rutschen und Sprungtürmen haften müssen.

Sontheim hatte am Donnerstag an einer Gesprächsrunde im Dießener Rathaus teilgenommen, bei der auch die Geschäftsleiter der Gemeindeverwaltungen von Tutzing und Seefeld vertreten waren. "Wir müssen unser Strandbad erst durch die Bayerische Verwaltungsschule an Ort und Stelle begutachten lassen und dann klären, was wir an Einrichtungen aufbauen oder lassen können, und was wir für die Sicherheit tun müssen", sagte Sontheim. Erst dann werde er die Ergebnisse dem Gemeinderat vorlegen und beschließen lassen, "ob wir den Sprungturm nun wieder bauen oder nicht". Die alte, morsche Konstruktion soll in den nächsten Tagen vor Beginn der Badesaison abgebrochen werden.

Ungewiss ist auch das Schicksal der Rutsche, von der Sontheim gesagt hatte, dass auch sie wahrscheinlich weg müsse, und was mit dem Baumstamm passiert, der zum Planschen im Wasser liegt. "Egal ob wir ein Naturbad, eine Badestelle oder ein Strandbad haben, die ganzen Konsequenzen sind noch offen - aber wir müssen rechtlich auf der sicheren Seite sein", sagt Sontheim. Er findet die Tendenz, immer weniger Eigenverantwortung zu übernehmen und dafür die Gemeinden in die Pflicht zu nehmen für "gelinde gesagt, unangemessen".