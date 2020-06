Die Dießenerin Michaela Zeilmeir arbeitet seit 20 Jahren als Sozialpädagogin, sie ist zertifizierte Kinderschutzfachkraft, berät bei vermuteter Kindeswohl-Gefährdung und ist weitergebildet in Traumapädagogik. Bevor sie zum "Netz gegen sexuelle Gewalt" in Weilheim kam, war sie in der Kinder- und Jugendhilfe tätig und hat mit Geflüchteten sowie psychisch kranken Erwachsenen gearbeitet. Die Beratungsstelle unterstützt seit 2015 Betroffene im Landkreis Weilheim-Schongau und in den Nachbarlandkreisen Starnberg und Garmisch-Partenkirchen, in denen es keine spezialisierte Fachberatung bei sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend gibt. Im Jahr 2019 hat "Netz" in 44 Fällen beraten.