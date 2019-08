1. August 2019, 22:07 Uhr Seeshaupt Verkehrssorgen am Südufer

Mehr Autos wegen der Weilheimer Umfahrung befürchtet

Durch Weilheim hindurch oder um Weilheim herum - die Frage einer Umgehung der Kreisstadt wird gerade heiß diskutiert, nicht nur in der Stadt selbst. Die umliegenden Gemeinden befürchten die Auswirkungen einer möglichen Verkehrsverlagerung. Seeshaupt würde im Falle einer Ostumfahrung, davon ist Gemeinderat Armin Mell (FDP) überzeugt, zur Durchgangsstation auf dem Weg zur Autobahn. Der Brief an den Weilheimer Stadtrat, der im Namen des Gemeinderats auf die Befürchtungen des Seeshaupter hingewiesen hatte, ist ihm nicht genug. Er beantragte, die Plakatierungsverordnung aufzuheben, damit Bürger am Gartenzaun gegen die Umgehungsstraße protestieren können, und darüber hinaus, auf Gemeindekosten zehn Transparente anzuschaffen, die in Zusammenarbeit mit der Dorferneuerung aufgehängt werden sollten.

"Wir versündigen uns," warnte Mell, "wenn wir nicht alles tun, um Schaden von Seeshaupt abzuwenden." Barbara Kopf (PfW) wollte sich dem nicht anschließen: "Als Kommunalpolitiker sollten wir auf Kommunikation setzen," sagte sie, plakative Aktionen könne sie nicht gutheißen. Auch Bürgermeister Michael Bernwieser (PfW) befand, als Gemeinde Plakate gegen die Beschlüsse einer Nachbargemeinde aufzuhängen, sei "schlechter Stil". Der Leiter des Staatlichen Bauamts, Uwe Fritsch, habe ihm zugesichert, zum letzten "Runden Tisch" eingeladen zu werden. Seeshaupt gelte im Genehmigungsverfahren nicht als betroffen, und habe deshalb kein Recht darauf, gehört zu werden. Der Gemeinderat beschloss schließlich, private Plakate zum Thema bis zum endgültigen Weilheimer Beschluss zu tolerieren, es werden aber keine Transparente auf Gemeindekosten angeschafft.