23. Dezember 2018, 19:05 Uhr Seeshaupt Auto kracht ungebremst in Sparkasse

Ein 84-jähriger Münchner will vorwärts einparken - und gibt zu viel Gas.

Ein 84-jähriger Münchner ist mit seinem Auto am Samstagmorgen in die Sparkasse in Seeshaupt gefahren. Gegen 11.45 Uhr prallte er so heftig gegen die Hauswand der Filiale in der Straße Am Alten Postplatz, dass eine Fensterscheibe, das Mauerwerk sowie ein in der Bank befindlicher Heizkörper beschädigt wurden, berichtet die Polizei.

Ersten Schätzungen zufolge beträgt der Schaden am Gebäude etwa 15 000 Euro, die Statik ist nicht betroffen. Zeugen zufolge wollte der Mann vor dem Haus vorwärts einparken und touchierte bereits beim ersten Versuch die Wand. Er stieß zurück, gab dann aber vorwärts zu viel Gas. Der Rentner wurde nicht verletzt.