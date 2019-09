Wenn, zum Beispiel, das Paket mit den neuen Schuhen in der Hauptstraße 15 in Seefeld abgegeben wird, es aber eigentlich an eine Empfängerin in der Hauptstraße 15 in Hechendorf gehen soll, ist das höchstens ärgerlich. Wenn der Rettungswagen mit einem Notfall vor der Hauptstraße 23 in Hechendorf steht, die Chirurgische Klinik sich aber in der Hauptstraße 23 in Seefeld befindet, kann das schlimme Folgen haben. Alles schon passiert, weil sich Straßennamen in den Ortsteilen Seefeld und Hechendorf doppeln. Auch die Graf-Toerring-Straße gibt es zweimal. Die Gemeinde Seefeld aber hat nur eine Postleitzahl. Auch dass immer wieder Lkw-Fahrer mit Ersatzteilen für ein Autohaus in Seefeld ratlos in Hechendorf herumirren, ist keine Seltenheit. Schon lange wollte der Gemeinderat Klarheit schaffen, es sich aber auch nicht mit den Bürgern verscherzen, für die eine Adressenänderung immer aufwendig ist. In der Sitzung am Dienstag hat es nun geklappt. Die Hauptstraße in Hechendorf heißt künftig Alte Hauptstraße, die Graf-Toerring-Straße in Seefeld wird umgetauft in Graf-Toerring-Seefeld-Straße. "Eine elegante Lösung", meinte Robert Schindlbeck (CSU-Fraktion).

"Wir müssen das endlich angehen", sagte Bürgermeister Wolfram Gum schon vor fünf Jahren. Aber neue Straßennamen, die auch auf das Wohlwollen der Bürger - vor allem der Gewerbetreibenden - stießen, wollten niemandem einfallen. Doch jetzt sollte es schnell gehen. Der Bürgermeister wollte vermeiden, was seinem Herrschinger Kollegen schon widerfuhr: die unmissverständliche Aufforderung des Landratamtes, Eindeutigkeit herzustellen. Dazu sei die Gemeinde verpflichtet. In Herrsching und Breitbrunn gibt es mit der Seestraße und dem Kapellenweg ebenfalls doppelte Straßennamen.

Im Hausnummernverzeichnis sind für die Hauptstraße in Seefeld 65 Hausnummern eingetragen. Dort leben 420 Einwohner. In der Hauptstraße in Hechendorf sind es 102 Hausnummern (361 Einwohner). Für die Graf-Toerring-Straße in Seefeld enthält das Hausnummernverzeichnis 16 Hausnummern (44 Einwohner). In der Graf-Toerring-Straße in Hechendorf sind 66 Hausnummern (186 Einwohner) vergeben.

Aus praktischen Gründen sollten die Straßen andere Namen bekommen, in denen weniger Bürger betroffen sind. Was die Seefelder auch nicht außer Acht lassen durften: die Meinung des Seefelder Schlossherrn. Schließlich liegt das Rentamt von Hans C. Graf zu Toerring-Jettenbach in der Graf-Toerring-Straße in Seefeld. Also wurde er gefragt - sehr zum Unwillen des Grünen-Gemeinderats Robert Benoist. "Das ist unsere Entscheidung, nicht die des Grafen", ätzte er.

Da geriet er beim Bürgermeister an den Falschen. Die Grafen zu Toerring-Jettenbach lebten seit Jahrhunderten hier, da sei es doch selbstverständlich, dass man sie nach ihrer Meinung frage, gab Gum zurück. Und immerhin hatte der Graf einen Vorschlag, mit dem auch die Gemeinderäte leben können. Die Straße in Seefeld solle Graf-Toerring-Seefeld-Straße heißen, damit klarer ist, dass es sich um den Seefelder Zweig der Toerrings handle und nicht um den Jettenbacher.

Einigkeit herrschte darüber, dass die Hauptstraße in Seefeld wegen des Klinikstandorts unbedingt Hauptstraße bleibt. Für Brigitte Altenberger (SPD) waren die Änderungen zu wenig. Sie hätte sich ganz neue Straßennamen gewünscht, hatte aber auch keine zündende Idee. Die große Mehrheit stimmte den Namensänderungen zu.