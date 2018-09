12. September 2018, 22:28 Uhr Seefeld Bauernaufstand und Kalter Krieg

Von Ute Pröttel, Seefeld

Vor vier Jahren hatte Josef Bierbichler sein Regiedebüt von 1987 zuletzt im Kino gesehen. So oft laufe "Triumph der Gerechten" nicht mehr, meinte schmunzelnd der Ehrengast des diesjährigen Filmfestes. Am Dienstagabend stand das Werk im Kino Seefeld auf dem Programm. Es ist der dritte Abend, an dem sich Bierbichler dem Publikum stellt, obwohl er so was nicht eben liebt. Im Saal sitzt auch Ulrich Dittmann, der langjährige Vorsitzende der Oskar-Maria-Graf-Gesellschaft. Ausgangspunkt des avantgardistischen Films, der im Klima der Friedensbewegung der Achtzigerjahre und vor dem Hintergrund der atomaren Aufrüstung entstand, ist eine Geschichte von Oskar Maria Graf zu den Bauernaufständen im 17. Jahrhundert. Es geht um Anpassung und Widerstand. Der Film springt zwischen den Zeitebenen und wird von einem Affenmenschen, gespielt von Bierbichler in seiner puren Kreatürlichkeit, kommentiert.

Er sei immer wieder frappiert von der Aktualität des Themas, sagte Bierbichler hinterher. Dreißig Jahre nach der Filmpremiere habe allerdings der Pessimismus in ihm die Oberhand gewonnen. Für heutige Sehgewohnheiten mutet der Film beinahe wie ein Neandertaler in der Medienlandschaft an. Doch er lässt dem Zuschauer bereits beim Sehen Raum zum Reflektieren. Dittmann schlägt schließlich den Bogen zu Grafs letzter Publikation "Erben des Untergangs", einem Roman, der sich mit einer utopischen Zukunft nach einem atomaren Angriff auseinandersetzt.