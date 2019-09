Bei einem schweren Unfall auf der Garmischer Autobahn ist in der Nacht zum Sonntag ein Insasse eines Sportwagens ums Leben gekommen. Ein weiterer wurde nach Angaben des zuständigen Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheiim schwer verletzt. Das Auto wurde in mehrere Teile zerrissen. Auf Fotos von der Unfallstelle in der Nähe von Oberdill sind völlig deformierte Wrackteile zu sehen, die weit verstreut sind. In der Mitteilung eines Feuerwehrsprechers ist von einem "Hochgeschwindigkeitsunfall" die Rede. Demnach hatte der Fahrer, der in Richtung Garmisch unterwegs war, etwa zwei Kilometer vor dem Starnberger Dreieck die Kontrolle über seinen Wagen verloren, war damit an die Mitteilleitplanke geprallt und dann über alle drei Fahrstreifen geschleudert. Schließlich sei der Wagen von der Fahrbahn abgekommen und mit immer noch enormer Geschwindigkeit an Bäume geprallt. Wrackteile hätten Feuer gefangen. Die Autobahn und auch die parallel verlaufende Olympiastraße mussten für Stunden gesperrt werden. Nach Angaben des Polizeipräsidiums waren Rettungswagen, Feuerwehr und ein Hubschrauber im Einsatz. Über Herkunft und Alter von Fahrer und Beifahrer konnte die Polizei noch keine Angaben machen.