28. Mai 2019, 22:30 Uhr Schlossberghalle Vortrag über Stadtentwicklung

"Schöne neue Welt", heißt es beim Starnberger Kunstkreis Buzentaur am diesem Mittwoch, 29. Mai. Unter dem Titel "München 2040 plus - Die großen Trends und Herausforderungen für die Stadtentwicklung von München und der Region", spricht die Soziologin Angelika Heimerl vom Referat für Stadtentwicklung und Bauordnung in der Landeshauptstadt. Der Vortrag beginnt um 20 Uhr im Kleinen Saal der Starnberger Schlossberghalle am Vogelanger. Der Eintritt zur Veranstaltung beträgt acht Euro, Mitglieder des Kunstkreises zahlen fünf Euro.