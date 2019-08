12. August 2019, 22:05 Uhr Schäftlarn Grüne Ideenschmiede

In der Schreinerei von Fraktionssprecher Christian Lankes entwickeln die Grünen in Schäftlarn Pläne und Arbeitsgruppen.

Ökopartei will Bürger beim Wahlprogramm mitreden lassen

Von Nora Schumann, Schäftlarn

Die Grünen sind landesweit auf Erfolgskurs - und wenn es nach den Gemeinderäten der grünen Rathausfraktion in Schäftlarn geht, sollen grüne Themen auch dort vorangebracht werden. Mit Blick auf die Kommunalwahl 2020 haben die Räte in Zusammenarbeit mit interessierten Mitstreitern deshalb eine mögliche Erfolgsstrategie entwickelt.

"Dieses Jahr sind wir auf der Liste die Nummer zwei, da reicht der Faden am Bleistift in der Wahlkabine vielleicht noch von der CSU bis zu den Grünen", scherzt Gemeinderat Gerd Zattler. Am langen Holztisch in der Schreinerei des Fraktionssprechers Christian Lankes haben sich 21 Interessierte zu "Grünen Gesprächen" versammelt. Die derzeitigen Gemeinderäte Lankes und Zattler wollen wissen, wie es um die Stimmung in der Gemeinde bestellt ist, wer sich für die Kommunalwahl bei den Grünen aufstellen lassen will und wer auch sonst politisch mitarbeiten möchte. Die Ambitionen sind groß: 20 Listenplätze will die Partei in Schäftlarn besetzen.

Die Anwesenden kommen an diesem Abend aus unterschiedlichen Motiven, eines eint sie jedoch alle: Sie wollen etwas verändern, viele sehen sich angesichts der Klimakrise verpflichtet, tätig zu werden. Schließlich einigt sich die Gruppe auf einen vorläufigen Fahrplan für die Kommunalwahl: Neben den klassischen Listenplätzen soll es Arbeitsgruppen geben, in denen die Bevölkerung an Themen mitwirken kann und grüne Ideen für die Zukunft ausarbeiten soll. "Von Visionen zum Wahlprogramm" - das empfindet Christian Lankes als den richtigen Weg.

Am Ende des Abends stehen fünf Arbeitsgruppen: Ortsgestaltung, Verkehrsentwicklung, Energie- und Klimawende, Kommunale Begegnung und Grünes Wirtschaften. Die Treffen der Arbeitsgruppen sollen auf der Webseite der Grünen veröffentlicht werden.