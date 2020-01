Der betrunkene junge Mann greift am frühen Samstagmorgen in der S6 einen Fahrgast aus Pöckinger an. Mitreisende zeigen Zivilcourage und helfen.

Auf dem Weg nach Starnberg ist ein 20 Jahre alter Mann am frühen Samstagmorgen in der S-Bahn von einem ihm unbekannten 18-jährigen attackiert worden. Drei Männer, darunter ein privat reisender Polizeibeamter, eilten ihm zu Hilfe. Der 18-Jährige hatte mit seiner 15-jährigen Freundin in Planegg gegen 0.30 Uhr die S-Bahn in Richtung Tutzing bestiegen und setzte sich neben einen jungen Mann aus Pöcking, der per Kopfhörer Musik hörte. Unvermittelt legte der 18-Jährige seinen Arm um den 20-Jährigen und berührte ihn am Bein. Auf die Entgegnung des Pöckingers, dass ihm das nicht recht ist, reagierte der 18-Jährige verbal aggressiv und schlug dem Pöckinger dann ins Gesicht.

Auf den Vorfall wurden Mitreisende aufmerksam: Ein 24-jähriger Polizist aus Starnberg schritt ein, hinzu kamen zwei 20 und 26 Jahre alte Brüder aus dem Landkreis. Der 18-Jährige griff die Brüder an und stieß sie gegen eine Trennwand. Danach wandte er sich wieder dem Mann aus Pöcking zu, spuckte ihm ins Gesicht und beleidigte ihn. Am Starnberger Bahnhof Nord bewegten der Polizeibeamte, der einen Notruf abgesetzt hatte, gemeinsam mit den Brüdern den aggressiven jungen Mann und seine Freundin zum Aussteigen aus dem Zug. Hier klärten Beamte der Starnberger Polizei den Sachverhalt, hinzu kam eine Streife der Bundespolizei.

Gegen den 18-Jährigen, bei dem ein Atemalkoholwert von 2,03 Promille gemessen wurde, wird nun wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Er war erst vor wenigen Tagen wegen unangemessenem Verhalten aus einem Münchner Jugendheim entlassen worden. Aufgrund seiner Alkoholisierung, des Verdachts der Einnahme von Drogen sowie seines aggressiven Verhaltens auch gegenüber den Polizeibeamten wurde er in eine Klinik gebracht. Dort wurden eine leicht blutende Lippe, ein Kratzer auf der Nase und zwei aufgeschlagene Fingerglieder behandelt. Seine minderjährige Freundin wurde von der Polizei nach Hause gebracht. Der 20-Jährige aus Pöcking verließ die S-Bahn erst später am Bahnhof See. Neben Schmerzen und Rötungen im Gesicht und entlang der Wirbelsäule zog er sich leichte Schrammen an der Schulter zu. Die beiden Brüder blieben unverletzt.