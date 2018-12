12. Dezember 2018, 22:08 Uhr Rückzug Eva Klug verlässt Gemeinderat

Eva Klug (AUF) ist am Dienstag aus dem Feldafinger Gemeinderat ausgeschieden. Sie gehörte dem Gremium seit 16 Jahren an und hatte ihren Rückzug bereits im Oktober angekündigt. Bürgermeister Bernhard Sontheim würdigte Klug als engagiertes Gremiumsmitglied, das an zukunftsweisenden Projekten beteiligt gewesen sei. "Trotz aller unterschiedlichen Meinungen haben wir uns immer respektiert", sagte er.