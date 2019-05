13. Mai 2019, 19:38 Uhr Streit um Architektur Ein Glaskasten fürs Andechser Rathaus

Die Platzprobleme sollen mit einem modernen Anbau an den Altbestand gelöst werden, der zugleich einen barrierefreien Zugang zu den oberen Etagen der Verwaltung bietet. Im Gemeinderat stößt das Projekt auf Skepsis.

Von Ute Pröttel

Architektonische Revolution im Klosterdorf: Direkt hinter dem Rathaus soll ein moderner Kubus mit Flachdach die Platznot der Gemeindeverwaltung lindern. Das Amt für Denkmalschutz besteht darauf, dass nicht direkt an das bestehende Gebäude angebaut werden darf und hält den Entwurf für sehr gelungen. Auf weniger Begeisterung stieß die Planung von Architekt Jürgen Gollwitzer im Andechser Gemeinderat. Heftige Diskussionen gab es insbesondere wegen der Dachform. In der Bürgerversammlung hatte Bürgermeisterin Anna E. Neppel die notwendige Erweiterung des Rathauses zwar kurz angesprochen, die Versammlung aber nicht genutzt, um den Bürgern die Planung ausführlicher vorzustellen.

Wer mit Rollstuhl oder Rollator im Andechser Rathaus vorstellig wird, tut sich schwer, Bürgermeisterin oder Bauamt zu erreichen. Das Büro der Chefin befindet sich im ersten Stock, das Bauamt ist im Dachgeschoss darüber untergebracht. Einen Lift gibt es in dem denkmalgeschützen Gebäude nicht und auch keinen zweiten Fluchtweg aus den oberen Stockwerken. Außerdem befindet sich die Gemeinde in dem gleichen Dilemma wie viele andere Kommunen: Der Platz für die Verwaltung reicht nicht mehr aus. Ein Neubau steht aus Kostengründen nicht zur Debatte und ist auch aus Sicht des Geschäftsführers Max Pänzinger nicht notwendig. Doch die Forderungen von Barrierefreiheit und Brandschutz müssen erfüllt sein.

Bislang ist das Andechser Rathaus nicht barrierefrei. (Foto: Nila Thiel)

Vor gut einem Jahr wandte sich die Gemeinde mit ihrem Anliegen an das Architekturbüro Gollwitzer. Vergangene Woche wurde die Planung im Gemeinderat erstmals öffentlich vorgestellt. Die Lösung soll ein zweigeschossiger Kubus mit etwa 130 Quadratmetern Grundfläche bringen, der auf der Rückseite des Rathauses entstehen soll. Aufgrund des Denkmalschutzes darf nicht direkt an das alte Gebäude angebaut werden. Der Neubau, so verlangt es der Denkmalschutz, muss sich deutlich von der älteren Bauphase absetzen. Dennoch sollen die beiden Gebäude miteinander verbunden sein. Architekt Gollwitzer löst das Problem über eine filigrane Brücke, die den leicht versetzten Kubus im ersten Stock mit dem bestehenden Rathaus verbindet. "Der erste Stock des Rathauses wird so barrierefrei zugänglich, und es entsteht ein zweiter Fluchtweg. Wir schlagen also zwei Fliegen mit einer Klappe", erklärt er. Erstaunt war Gollwitzer über die ablehnende Haltung der Gemeinderäte gegenüber der modernen Form des Entwurfs. "Wir haben ein Flachdach mit extensiver Begrünung vorgesehen. Ein Satteldach stünde in direkter Konkurrenz zum Bestand. Es handelt es sich um einen öffentlichen Bau", so Gollwitzer, "der durchaus einer anderen Formensprache folgen darf als die Privatbauten. Auch in einem Dorf wie Andechs". Die Fassade aus Lechenholz gebe dem Anbau darüberhinaus durchaus einen ländlichen Aspekt.

Für Gollwitzer muss jeder Bau drei Voraussetzungen erfüllen: Er muss notwendig sein, funktionieren und nachhaltig sein. "Am nachhaltigsten ist es natürlich, gar nicht erst zu bauen", sagt Gollwitzer. Doch über die Notwendigkeit des Anbaus herrschte in Andechs durchaus Einigkeit. Der nun vorgelegte Entwurf sieht sieben neue Büros vor. Bauamt, Kasse und Kämmerei sollen einziehen. Baubeginn wäre frühestens 2020, eher 2021. Rund 1,6 Millionen soll das Projekt kosten. "Darin enthalten sind noch 100 000 Euro Reserve", erklärt Gollwitzer. Die aber bei zuletzt elf Prozent Baukostensteigerung im Jahr schnell aufgezehrt sein dürfte.

Das Rathaus soll nun um einen Anbau un eine Brücke ergänzt werden. Reproduktion: Nila Thiel (Foto: )

Der Anbau bietet laut Pänzinger die Lösung der Platzfrage für die kommenden zwanzig Jahre und löst das Problem von Barrierefreiheit und Brandschutz. Unklar ist bislang nur, wie lange es dauert, bis sich der Andechser Gemeinderat mit dieser Lösung anfreunden kann.