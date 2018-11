11. November 2018, 17:11 Uhr Polizeibericht Party läuft aus dem Ruder

Stark alkoholisierte Jugendliche randalieren in Herrsching. Es kommt zu mehreren Schlägereien.

Von Carolin Fries

Eine gut besuchte Party im Jugendhaus in Herrsching ist am Freitagabend aus dem Ruder gelaufen. Die Herrschinger Polizei musste zu mehreren Einsätzen ausrücken und forderte deshalb Unterstützung von der Bereitschaftspolizei an. Offenbar waren viele der Partybesucher im Alter von 14 bis 16 Jahren stark alkoholisiert. Die Veranstaltung wurde schließlich vorzeitig abgebrochen.

Die Polizei vermutet, dass die Jugendlichen bereits vor der Veranstaltung Alkohol konsumiert haben, weil die Situation schon von 20 Uhr an "sehr angespannt" war, wie es im Polizeibericht heißt. So wurde am nahe gelegenen S-Bahnhof von etwa zehn unbekannten Jugendliche eine Scheibe der öffentlichen Toilette eingeschmissen und beschädigt. Als die Polizeibeamten die Personalien der dort anwesenden Personen feststellen wollte, kam es zu einer Rangelei zwischen den dort anwesenden Personen. Neun Beamten gelang es schließlich, die Situation zu beruhigen. Der nächste Einsatz direkt vor dem Jugendhaus ließ nicht lange auf sich warten: Gegen 20:30 Uhr wurden die Polizeibeamten gerufen, da es eine körperliche Auseinandersetzung mit 15 Beteiligten gegeben haben soll. Als die Polizeibeamten eintrafen, hatte der Sicherheitsdienst des Jugendhauses die Lage bereits im Griff. Der Geschädigte war noch vor Ort, die unbekannten Täter flüchteten jedoch in Richtung Bahnhof. Eine Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos. Der leicht verletzte 16-Jährige wies einen Atemalkoholwert von 1,4 Promille auf.

Unterdessen gingen eine Vielzahl von Anrufen der Anwohner über körperliche Auseinandersetzungen und Ruhestörungen im Bereich des Jugendhauses und der Seepromenade auf der Polizeiinspektion in Herrsching ein. Gegen 20:50 Uhr kam es zu einer erneuten körperlichen Auseinandersetzung am Bahnhof. Hierbei wurden ein 14-Jähriger und ein 16-Jähriger von etwa zehn unbekannten Tätern leicht verletzt. Auch hier waren die Personen stark alkoholisiert. Die Fahndung nach den Tätern verlief erneut negativ. Gegen 22 Uhr wurde die Party von den Veranstaltern vorzeitig beendet.

Die Polizei kritisiert, dass sich sowohl die Verletzten als auch die Zeugen "bei jedem dieser Einsätze unkooperativ gegenüber der Polizei" verhalten hätten. Herrschings Polizeiobermeister Robert Schaller nannte die Vorkommnisse "ungewöhnlich". Normalerweise verliefen die Veranstaltungen im Jugendhaus ohne Zwischenfälle.