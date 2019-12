An insgesamt zehn Fahrzeugen, die in der Kraillinger Franzstraße abgestellt waren, sind die Außenspiegel abgetreten worden. Die Tat muss sich laut Polizei am Samstag in den frühen Morgenstunden zwischen 1.30 und 7.30 Uhr ereignet haben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Planegg unter Telefon 089/899 25-0.