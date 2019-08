Artikel per E-Mail versenden

Ein 62 Jahre alter Motorradfahrer ist am Donnerstag, 11.40 Uhr, bei einem Unfall in Höhenrain schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte ein 27- jähriger Olchinger mit seinem Transporter die Münsinger Straße in Richtung Attenhauser Straße überqueren, missachtete aber die Vorfahrt. Sein Wagen stieß mit dem Motorrad des 62-Jährigen zusammen, der sich verletzte und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von mindestens 20 000 Euro.