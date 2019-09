Wegen eines Missverständnisses ist es am Mittwochmorgen, kurz nach sieben Uhr, in der Possenhofener Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 34-jährige Frau aus Feldafing wollte ihr Auto in der Straße wenden. Sie sah zwar noch, dass ihr ein anderer Wagen entgegenkam, war aber laut Polizei der Meinung, dieser Wagen lasse ihr die Vorfahrt. Eine Fehleinschätzung: Es kam zum Zusammenstoß beider Autos. Dabei entstand nach Schätzungen der Beamten ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Frau erwartet nun eine Bußgeldanzeige.