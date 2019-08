1. August 2019, 22:07 Uhr Polizei Diebe stören womöglich Signal des Autoschlüssels

Womöglich haben Diebe den Funkschlüssel beeinflusst und das Auto ausgeräumt: Eine 28-jährige Münchnerin parkte ihren Wagen am Dienstagnachmittag gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Landratsamt und versperrte ihn per Funk. Als sie eineinhalb Stunden später zurückkam, war der Kofferraum offen und es fehlten ihr Handy, ein Tablet und Bargeld. Da am Auto keinerlei Aufbruchspuren zu erkennen waren, hält es die Polizei für möglich, dass ein Täter in der Nähe das Schließsignal des Schlüssels störte und so das Absperren verhinderte. Genau zu verifizieren sei dies jedoch nicht. Die gestohlenen Sachen hatten einen Wert von 1000 Euro.