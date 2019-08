13. August 2019, 22:04 Uhr Polizei Auto überschlägt sich bei Andechs auf einem Feld

Ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Starnberg und seine 18 Jahre alte Freundin sind am Sonntagabend bei der Fahrt auf der Staatsstraße 2067 von Traubing in Richtung Machtlfing bei einem Unfall leicht verletzt worden. Laut Polizei Herrsching kam der Wagen des jungen Mannes vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit kurz vor dem Ortseingang Machtlfing von der Fahrbahn ab, überschlug sich auf dem angrenzenden Feld und blieb auf dem Dach liegen. An dem Wagen entstand Totalschaden.