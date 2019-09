Ein wohl recht ausgiebiger Wirtshausbesuch in der Nacht von Freitag auf Samstag in Inning dürfte einen 46-jähriger Grafrather nun teuer zu stehen kommen. Der Mann war gegen drei Uhr morgens von Zeugen dabei beobachtet worden, wie er mit seinem Auto in Schlangenlinien durch den Ort fuhr und den Wagen schließlich auf Höhe des Marktplatzes abstellte. Die Zeugen verständigten die Polizei, die den sichtlich betrunkenen Mann auch noch an seinem Fahrzeug antraf. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, soll der Grafrather heftig geschwankt und deutlich nach Alkohol gerochen haben. Ein freiwilliger Alkoholtest vor Ort ergab laut Polizei einen Wert von mehr als zwei Promille. Der Grafrather wurde daher zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Dagegen wehrte sich der Mann entschieden und versuchte sogar noch aus der Klinik zu fliehen. Den Beamten gelang es zunächst, ihn zu überwältigen und mit Zwang zu fixieren. Als es wieder an die Blutentnahme ging, wehrte er sich erneut massiv, weshalb die Polizei eine Unterstützungsstreife einer angrenzenden Dienststelle anforderte. Mit deren Hilfe konnte das Blut des Mannes schließlich doch untersucht werden. Ihn erwarten nun nicht nur eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, sondern auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.