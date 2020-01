"Im Wirtshaus bin i wie z'Haus" heißt ein alter Spruch. Dies haben sich drei bayerische Musiker zu Herzen genommen und touren in Krachledernen mit ihrer eigenen, urgemütlichen Wirtsstub'n "to go" durch die Lande. In einem erfrischenden Sammelsurium aus komödiantischem Musikspektakel, gespielt auf allen möglichen Instrumenten, und wilden Geschichten aus den hintersten Ecken der Welt, gehen "Knedl & Kraut" auf eine "Bayerische Weltreise". Toni Bartl, Daniel Neuner und Juri Lex klopfen Sprüche am Stammtisch, singen freche Wirtshauslieder und spielen virtuos auf. Die drei Stammtischbrüder haben sich voller Inbrunst dem Kampf gegen das Stammtischsterben verschrieben und lassen die Tradition des Derbleckens, Singens und Musizierens im Wirtshaus wieder aufleben. An diesem Samstag sind "Knedl & Kraut" zu Gast im Pöckinger Bürgerhaus Beccult. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ist von 18 Uhr an. Karten gibt es bei der Gemeinde unter 08157/93060 oder bei der Event-Agentur Starnberger See unter der Telefonnummer 08157/926881.