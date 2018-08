20. August 2018, 21:56 Uhr Pöcking Vorsicht auf dem Übungsplatz

Bundeswehr warnt vor Gefahren in der Nähe der Maxhof-Kaserne

Die Leitung des Bundeswehrstandortes Pöcking warnt vor Unfallgefahren auf dem Standortübungsplatz Maxhof. Die Fläche gegenüber der General-Fellgiebel-Kaserne sei mit Schildern als militärischer Bereich ausgewiesen und als Kinderspielplatz ungeeignet. Trotz sorgfältiger Überwachung ließe es sich nicht ausschließen, dass nach Übungen Ausbildungsmaterial wie etwa Stacheldraht zurückbleibt oder Geländeverstärkungen über mehrere Tage hinweg aufgebaut sind. Für Menschen oder freilaufende Haustiere besteht deshalb ein Verletzungsrisiko, für das die Bundeswehr keine Verantwortung übernimmt.

Weiter ist es auf dem Truppenübungsplatz verboten, Munition, Teile davon oder andere Fundgegenstände anzufassen oder gar mitzunehmen: "Bei Missachtung droht Lebensgefahr", warnt der Standortälteste in Pöcking, Brigadegeneral Frank Schlösser. Grundsätzlich sei das Betreten des Geländes nur in der übungsfreien Zeit gestattet und erfolge auf eigene Gefahr. Hunde sind immer an der Leine zu führen, ihre Ausscheidungen müssen vom Halter eingesammelt und im privaten Hausmüll beseitigt werden. Die Bundeswehrangehörigen sind bei Zuwiderhandlungen gegen diese Auflagen jederzeit berechtigt, Personen vom Platz zu verweisen. arm