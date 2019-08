1. August 2019, 22:07 Uhr Pöcking/Berg 500 schwimmen durch den Starnberger See

Einmal hinüber und zurück: 500 Sportler zwischen 15 und 77 Jahren starten am Samstag, 3. August, beim elften Starnberger-See-Schwimmen. Start ist um 8.55 Uhr an den nördlichen Stegen des Erholungsgebiets in Possenhofen. In Leoni erfolgt die Wende nach zwei Kilometern am Seehotel Leoni. Wer möchte, kann hier aufhören und mit dem Schiff zurückfahren. Die Mehrzahl wird laut Veranstalter allerdings wieder nach Possenhofen schwimmen. Die Startplätze waren bereits vor Monaten ausgebucht. Infos unter: www.starnbergersee-schwimmen.de.