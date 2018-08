10. August 2018, 22:04 Uhr Nepomuk Auch Bürgermeister müssen zahlen

Innings Gemeindechef Walter Bleimaier will eigentlich nur schnell mal einen Fotoapparat holen

Kolumne Von Euer Nepomuk

Liebe Leut', Geister sind totale Warmduscher. Drum ist ja auch für mich kaltes Wasser einfach nur zum Gruseln. Aber das geht ja sogar Menschen so. Der Inninger Bürgermeister Walter Bleimaier zum Beispiel geht nur zum Schwimmen in den See, wenn der die Temperatur einer Badewanne aufweist. Also jetzt halt. Fast jeden Tag sei er in den vergangenen Wochen in den Ammersee gesprungen, sagt er. Neuerdings vielleicht sogar in Stegen. Obwohl das ja teuer werden kann. Was Bleimaier auch genau weiß.

Schließlich haben er und sein Gemeinderat beschlossen, dort Parkgebühren zu erheben. 130 000 Euro sind zuletzt dadurch in die Gemeindekasse geflossen. Und ein bisserl Geld vom Walter Bleimaier war da auch dabei. Selbst wenn das mit Badevergnügen nichts zu tun hatte, dem Bleimaier ja auch ganz einfach bei sich daheim in Buch am Ammersee frönen kann. Deshalb braucht er sich also nicht wie Zigtausend andere auch nach Stegen quälen, dort einen Parkplatz suchen und dafür auch noch Geld ausgeben.

Das lohnte bislang nur zu anderen Anlässen. Zum Beispiel, wenn der eigene Sohn dort Hochzeit feiert. Wie es sich für solche Anlässe gehört, wurden auch eifrig Bilder fürs Familienalbum geschossen. Recht lange ging das gut. Bis der Fotoapparat weg war, was die Bleimaiers aber erst am nächsten Tag bemerkten. Sofort setzte sich der Bürgermeister in sein Auto in Buch und fuhr nach Stegen, um beim Wirt danach zu fahnden. Vor lauter Aufregung und weil in solchen Momenten ja immer alles schnell gehen muss, hat er vergessen, dass man dort fürs Parken zahlen muss. Und dass auch kontrolliert wird.

Bleimaier bekam prompt die Quittung. In Form eines Strafzettels. Was ihn natürlich geärgert hat, zumal sich der Aufwand so gar nicht gelohnt hat. Denn der Fotoapparat blieb verschwunden. Zwei Monate lang. Dann tauchte er plötzlich wieder auf. Weil Bleimaier und seine Familie auf Fotos erkannt worden sind. Mei, da war er froh, der Herr Bleimaier. Denn der Fotoapparat war recht teuer. Jedenfalls teurer als der Strafzettel. Und noch teurer als die Parkgebühren. Die vergisst Bleimaier jetzt bestimmt nimmer. Selbst wenn er dann doch nicht baden geht.