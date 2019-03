5. März 2019, 21:40 Uhr Närrisches Fünfseenland Ausgelassenes Faschingstreiben in Starnberg, Pöcking und Dießen

Männer, die am Traktor angegurtet durch die Luft segeln, gehören zu den Attraktionen des Faschingsumzugs in Pöcking.

Beim Fasching im Landkreis lassen es die Narren noch einmal krachen

Von Tabea Huser (Text), Arlet Ulfers und Georgine Treybal (Fotos)

Gaudi-Sturm

Schon aus weiter Ferne ist in der Wittelsbacherstraße Bratwurstduft zu riechen. Beim Faschingstreiben auf dem Kirchplatz in Starnberg treibt es nur der Wind zu toll: Die Standbetreiber müssen alles festkleben und festbinden - vom Luftballon bis zum Pavillon. Die Schützen der FT 09 entscheiden sich nach ersten Aufbauversuchen, das Zelt einfach wegzulassen. Trotzdem füllt sich der Kirchplatz langsam. Nur kostümierte Narren lassen anfangs auf sich warten, zum Wetter passend feiern die Starnberger in Steppjacke und mit Mütze. Die Faschingsgesellschaft Perchalla, die Wasserwacht Starnberg und die Schützen verköstigen die Besucher mit Bratwurst, Krapfen und Sekt. Und Sabine Ganser und Yasmine Natalie Salah von der FT 09 hoffen auf viele Besucher - "nicht nur fürs Geschäft, sondern für die Gaudi". Je näher das Showprogramm rückt, desto mehr Astronauten, Katzen und Piraten treibt es auf den Kirchplatz. Um 14.30 Uhr stehen dann die Tänzer der Perchalla für einen ihren letzten Auftritte vor dem Kehraus auf der bunten Bühne am Kirchplatz. Gleich um die Ecke, vor nicht einmal 24 Stunden, fand die "Starnberger Garderevue am Rosenmontag" mit der Perchalla statt. Die Schlossberghalle war voll besetzt. Faschingsgesellschaften und Gilden vom Chiemgau bis nach Fürstenfeldbruck präsentierten bei der Revue ihre Programme. Der Faschingsclub Laim führte Männerballett auf, der Kirchheimer Narrenrat überzeugte mit Cheerleading-Pyramiden.

Schlüssel-Affäre

Eine Nixe ohne Wasser. Im blauen Bikini ziehen die Maibaumfreunde Dießen eine Schaufensterpuppe fünf Mal rund um den Untermüllerplatz. Beim Handwagerlumzug am Faschingsdienstag wird Gemeindepolitik verarbeitet. Der Handwagen richtet sich gegen die Entscheidung des Gemeinderats, die privaten Schlüssel für das Strandbad einzuziehen. "Das hat viel Ärger verursacht", berichtet Sprecherin Beate Bentele. Der Unmut wird nun halt närrisch umgesetzt.

Von 14 Uhr an tummeln sich knapp 400 Narren auf den Straßen, um die umgebauten Kinderwagen, Mistkarren und Fahrräder zu bestaunen. Die 17 Frauen des Faschingsvereins Neudießen stechen durch farbige Blumen und bunte Blüten aus der Menge. Und die Damen haben Glück, während des Umzugs unterstützt Sonnenschein die farbigen Kostüme, die daran erinnern sollen, dass der Fasching bunt ist, erzählt Beate Bentele.

Musikalisch wird der Umzug von der Kapelle "Krach und Fürchterlich" angeführt. Die Musiker treten nur ein Mal im Jahr gemeinsam auf - beim Handwagerlumzug. Am Ende der Parade läuft der Spielmannszug des Heimat und Trachtenvereins Ammerland Dießen-St. Georgen, der mit Märschen und Samba die Faschingszeit ausklingen lässt. Laut Bentele "gibt es Jahre, in denen kommt fast keiner verkleidet". Heuer sind fast alle maskiert.

Bienen-Schwarm

Männer, die am Traktor angegurtet durch die Luft segeln, gehören zu den Attraktionen des Faschingsumzugs in Pöcking. Wegen der angekündigten Sturmböen verzichtet der Pöckinger Faschingsclub beim Umzug auf große Ausgestaltung. "Mit Bauchweh" entscheiden sich Stephanie Lörke vom Faschingsclub und Bürgermeister Rainer Schnitzler am Abend des Rosenmontags für eine verkürzte Route. Ein Weg im geschützten Zentrum wird gewählt. Trotz der kurzen Route freut sich Stephanie Lörke über die größte Beteiligung seit zehn Jahren. 17 Wagen folgen der Pöckinger Blaskapelle - Kutschen, Cabrios, Traktoren, Ponys und eine Fußgruppe der Frauenunion. Beim Pöckinger Umzug sind zwar keine politischen oder gesellschaftskritischen Wagen mit dabei. Aber laut Lörke gibt es ein Kostüm, das bei den knapp 300 Besuchern besonders beliebt ist: "Ganz viele Bienen", konstatiert er. Jung und alt tragen das schwarz-gelbe Kostüm, das wegen des Volksbegehren Artenvielfalt die Kleiderschränke erobert hat.