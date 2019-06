2. Juni 2019, 11:25 Uhr Tourismus "Nachhaltig reisen heißt nicht, dass man auf alles verzichten muss"

Claudia Mitteneder ist Geschäftsführerin des Studienkreises für Tourismus und Entwicklung. Sie erklärt, wie Menschen die Welt kennen lernen können, ohne ihr zu schaden.

Von Christine Setzwein, Seefeld

Claudia Mitteneder ist von "Sympathie" umgeben. An der Wand und auf ihrem Schreibtisch hängen und liegen viele Magazine mit diesem Namen. Sie sind das Aushängeschild des "Studienkreises für Tourismus und Entwicklung", der seinen Sitz am Bahnhof Hechendorf hat. Die 57-Jährige ist seit 2015 Geschäftsführerin des Vereins. Die Betriebswirtin hat zunächst im Marketing und Vertrieb für Unternehmen der Luftverkehrsbranche gearbeitet. 1997 gründete sie eine eigene Veranstaltungs- und Marketingagentur. Zu Mitteneders Kunden gehörten unter anderem das Ministerium für Tourismus in Syrien und ...