12. Dezember 2018, 08:51 Uhr Nach 70 Jahren Betrieb Die Avia-Tankstelle in Gauting schließt

Weil der Eigentümer des Areals offenbar seine Autowerkstatt vergrößern will, hat er dem Tankstellen-Betreiber zum Jahresende gekündigt.

Von Christian Deussing

Nach 70 Jahren wird die kleine Tankstelle mit Minishop am südlichen Ortsende von Gauting schließen. Den letzten Tropfen Benzin können die Autofahrer an der Starnberger Straße am 20. Dezember, 19.30 Uhr, zapfen. Bereits tags darauf wird die Avia-Tankstelle demontiert, an der es nur eine Säule mit jeweils vier Zapfpunkten an beiden Seiten gibt. Die Tanks werden am 7. Januar leer gepumpt. Der kleine Kassenraum soll als Servicebereich erhalten bleiben, damit Kunden des Autohauses Schäfer weiterhin auch nach Feierabend ihre reparierten Fahrzeuge abholen können, wie Walter Schäfer erläutert. Seine Familie ist Eigentümer des Areals mit Werkstatt, Verkaufsgebäude und eben der Tankstelle.

Nun habe aber Schäfer fristgerecht zum Jahresende den Vertrag gekündigt, erläutert Mineralölhändler Paul Wagner, der die Avia-Tankstelle seit 18 Jahren auf dem Autohaus-Gelände betreibt. Dabei habe er sich mit seinem Vertragspartner Schäfer stets gut verstanden, betont Wagner. Er hätte die Tankstelle gerne weitergeführt, weil sie "immer besser gelaufen" sei. Der Mineralölhändler, der insgesamt 15 Avia-Tankstellen betreibt, vermutet, dass die stärkere Resonanz vor allem mit dem zunehmenden Verkehr in der Region zu tun habe.

In wenigen Tagen schließt die Avia-Tankstelle an der Starnberger Straße in Gauting, wo die Autofahrer seit Jahrzehnten tanken. (Foto: Arlet Ulfers)

Der Geschäftsmann bedauert die Kündigung, die er allerdings auch nachvollziehen könne. Denn Schäfer wolle sich offenbar auf seinem Areal ein wenig vergrößern, zudem sei der Verkaufsshop der Tankstelle zu klein und nicht erweiterbar. Wagner berichtet auch, dass er einen Pächter für die kleine Tankstelle gesucht habe. Doch niemand habe daran Interesse gezeigt, wie er sagt.

Autohändler Schäfer äußerte sich im Gespräch mit der SZ nicht über Geschäftspläne. Er sprach lediglich vom "Lauf der Zeit" und einer neuen Situation. Sein Großvater hatte den Betrieb für motorisierte Krafträder im Jahr 1931 an der Würmbrücke gegründet. Derzeit sind in vierter Generation 30 Mitarbeiter in der Firma beschäftigt; als Juniorchef fungiert Sohn Stefan, der Verkaufsleiter, Kfz-Meister und Betriebswirt ist.

An der Kasse der nostalgisch wirkenden Tankstelle bedienen Mitarbeiter, die Inhaber Schäfer seit langer Zeit die Treue halten - einer von ihnen ist bereits seit 40 Jahren dabei und kennt alle Stammkunden. Viele Autofahrer, darunter vor allem Einheimische, haben "ihre Tanke" kurz vor dem Mühltal fast schon liebgewonnen und können sich kaum vorstellen, dass sie in wenigen Tagen verschwindet. Zum Beispiel die Königswieser, die künftig durch den ganzen Ort müssen, um am anderen Ende von Gauting zu tanken. Auch eine Buchendorferin bedauert das Aus der Station, wo sie schon seit 30 Jahren auf dem Weg zur Arbeit anhält. Damit wird nun noch vor Weihnachten Schluss sein. Andere Kunden schätzen es zudem, dass der Liter Benzin an dieser Tankstelle oft um einen Cent günstiger ist.

Auch schon im Jahre 1956, als es noch viel weniger Verkehr gab, tankten dort Autofahrer. (Foto: Arlet Ulfers)

Insgesamt gibt es in Deutschland derzeit 800 Avia-Tankstellen - in wenigen Tagen allerdings eine weniger.