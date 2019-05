1. Mai 2019, 16:33 Uhr Nach dem Rücktritt der Bürgermeisterin Abschied im Kraillinger Rathaus

Etwa 100 Wegbegleiter feiern mit Christine Borst ihren vorzeitigen Ruhestand. Sie hatte ihr Amt als Rathauschefin aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben.

Von Carolin Fries, Krailling

Nein, es gab keine Tränen bei der offiziellen Verabschiedung von Christine Borst (CSU) aus dem Bürgermeisteramt in Krailling. Dafür reichlich Blumen und Worte der Wertschätzung für die 64-Jährige, die am Montag fast auf den Tag genau elf Jahre lang Erste Bürgermeisterin der Gemeinde gewesen ist und Ende Januar krankheitsbedingt von ihrem Amt zurücktrat. Am 12. Mai finden in Krailling vorgezogene Neuwahlen statt, und Borst bekannte: "Ich bin nicht unersetzbar." Sie genoss die Worte ihrer Amts- und Gemeinderatskollegen sichtlich. "Als Bürgermeister ist man alles gewohnt, nur kein Lob."

Es war am 25. Januar, als der Geschäftsleiter der Gemeinde die Zweite Bürgermeisterin Karin Wolf (UWK) mittags anrief, die Tagesordnung für die Gemeinderatssitzung müsse um einen Tagesordnungspunkt ergänzt werden: Entsendung in den Ruhestand. "Und ich fragte, wer denn in den Ruhestand geht", erzählte Wolf den etwa 100 Festgästen im Rathaus. "Wir standen eine Weile da wie Waisenkinder", erinnerte sich CSU-Gemeinderätin Eleonore Zwißler (CSU). Geschockt seien auch die Bürgermeister im Landkreis gewesen, erzählte deren Sprecher, der Berger Rathauschef Rupert Monn. Viele von ihnen waren gekommen, um sich persönlich von Borst zu verabschieden. "Dein Wort hat was gegolten", so Monn. Umso mehr freue ihn, sie knapp vier Monate nach ihrem Zusammenbrach zu Beginn des Jahres so strahlend wie eh und je zu sehen. "Im Gesicht fehlt mir ja nichts" hatte Borst auf ähnliche Aussagen noch beim Sektempfang einigen Gästen geantwortet. Es ist ein Herzleiden, das sie vorzeitig in den Ruhestand zwingt.

Monn hielt Borst zum Durchhalten an: "Schon in einem Jahr folgen weitere Bürgermeister in den Ruhestand nach, dann gründen wir einen Ehemaligen-Stammtisch", sagt er. Er hatte keine Blumen, sondern Pralinen als Präsent dabei - "es ist ja auch für deinen Mann eine Umstellung", begründete er. Der stellvertretende Landrat Georg Scheitz verwies darauf, dass Borst, ohne es selbst zu wissen, von Anfang an eine Bürgermeister-Karriere angestrebt habe. Aufgewachsen im Münchner Stadtteil Schwabing habe sie Kreativität gelernt. Lediglich die Banklehre nannte Scheitz "ein bisschen einfallslos", das Abendstudium zur Betriebswirtin habe das aber wett gemacht. Spätestens mit dem Studium des Kulturmanagements habe sie schließlich das Handwerkszeug zur Bürgermeisterin erworben. Borst freute sich über die einfallsreichen Worte: "Georg, Deine Reden haben sich in den vergangenen Jahren um 500 Prozent verbessert!" Die Grüße von Landrat Karl Roth nahm sie dankend entgegen - "aber auch nur, weil er im Urlaub ist, sonst hätte ich ihm sein Fehlen nicht verziehen."

Gräfelfings Bürgermeisterin Uta Wüst nannte Borst ein "Vorbild". Ohne sie hätte sie selbst womöglich nie den Mut gefasst, um das Amt der Rathauschefin zu kandidieren. Sie hob insbesondere Borsts Einsatz für die Förderung von Frauen in der Politik hervor, sowie ihre unermüdliche und sachliche Arbeit. Am Grabe der Planegger Bürgermeisterin Annemarie Detsch, die 2014 überraschend nur wenige Monate nach ihrer Wiederwahl verstarb, hätten sich die Frauen geschworen, es nicht so weit kommen zu lassen. Die Geschichte von Christine Borst habe deshalb eine Botschaft, wie es Karin Wolf formulierte: Auf sich selbst zu achten.

Stehend applaudierten die etwa 100 Gäste der scheidenden Bürgermeisterin, die sich "dem Anlass entsprechend" in Schwarz gekleidet hatte, wie sie sagte. Bevor es ans Buffet ging, entschuldigte sich Altbürgermeister Dieter Hager noch bei ihr. Er habe sie 2008 quasi ins Amt gebracht. "Der Ruhestand ist etwas Wunderbares", schwärmte er. "Wenn man es sich gut einteilt, fast der schönste Lebensabschnitt."