Neuer Expressbus startet im März

Die wichtigste Neuigkeit bei den Linien kommt nicht zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember sondern erst im nächsten Jahr. Dann startet ein Expressbus zwischen Fürstenfeldbruck und Großhadern, der auch durch Krailling und Gilching fährt. Wie der MVV ankündigt, ist der X 920 Montag bis Samstag von 5.30 bis 22.45 Uhr in Betrieb. In Gilching hält der Bus an Welfen- und Weßlinger Straße. Diese Haltestellen werden dann nicht mehr vom X 900 angefahren, der zwischen Starnberg und Fürstenfeldbruck verkehrt. Der Bus hält dafür vom 1. März an der Gutenberg- und Talhofstraße sowie am Waaghäusl.

Auf einigen Buslinien im Landkreis Starnberg ergeben sich aber schon vom 15. Dezember an Änderungen. Die Linie 907 zwischen Gauting und Germering wird eingestellt, kündigt der MVV an. Auf der Linie 958 gibt es künftig eine neue Haltestelle beim Sportplatz in Erling. Im Sommer wird ein Fahrradanhänger mitgeführt. Auf der Linie 928 vom Kloster Andechs nach Frieding hält der Bus, der um 13.32 Uhr abfährt, künftig auch an der Schulbushaltestelle Hannawies. In Herrsching gibt es auf der Linie 950 eine neue Haltestelle an der Gewerbestraße. In Gauting wird bei einzelnen Fahrten auf den Linien 965 und 966 die Josef-Dosch-Grundschule mit bedient. Seit September gibt es vom Gautinger Schulzentrum um 13.20 Uhr eine zusätzliche Fahrt des 936er-Busses.

Ebenfalls seit September verbindet die Linie 978 mit 13 Haltestellen in Feldafing und Tutzing die Ortszentren, die Artemed-Klinik und einige Ortsteile mit den S-Bahnhöfen. Die Busse fahren Montag bis Samstag von 5.40 bis 21 Uhr, sonntags erst von 7.10 Uhr an.

Frühpendler aus Herrsching kommen künftig mit der S-Bahn noch zeitiger in die Stadt. Auf der Linie S 8 beginnt der Betrieb vom 15. Dezember an schon um 4.30 Uhr. rzl