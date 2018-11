16. November 2018, 11:58 Uhr MVV Mit Auto auf Bahnsteig verirrt - und gegen S-Bahn gefahren

Der 79-jährige Münchner fährt in der Nacht auf Freitag in Neugilching ans Gleis. In diesem Moment fährt die S8 Richtung München ein.

Von Christian Deussing

Ein 79-jähriger Autofahrer hat sich in der Nacht zum Freitag verirrt: Der Münchner fuhr gegen 0.30 Uhr auf den Bahnsteig der Station Neugilching der Linie S 8. In dem Moment kam eine S-Bahn und rammte den rechten Kotflügel des Wagens, der über die Bahnsteigkante in das Gleis hineinragte, wie die Bundespolizei berichtet. Die Fahrgäste, die in Richtung Pasing unterwegs waren, blieben bei der Karambolage unverletzt.

Mit dem Schrecken kam auch der Rentner davon, der bereits von seiner Lebensgefährtin als vermisst gemeldet worden war. Auf die Beamten machte der 79-Jährige, der in Moosach wohnt, einen verwirrten Eindruck.

Die Polizei nimmt den Mann den Autoschlüssel ab

Ein Bundespolizist fuhr das Auto vom Bahnsteig und stellte es auf einem Parkplatz ab. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde dem Rentnern der Autoschlüssel abgenommen. Die Streife übergab den Mann danach in Obhut seiner Partnerin.

Gegen den Münchner wird jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt, dem Mann droht der Entzug der Fahrerlaubnis. Noch ist aber unklar, wie hoch der Schaden an Zug und Auto ist.