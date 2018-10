14. Oktober 2018, 13:35 Uhr Münsing Motorradfahrer stirbt nach schwerem Unfall

Ein 30-jähriger Motorradfahrer aus Wolfratshausen ist am Samstag gegen 14 Uhr bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2065 zwischen Münsing und Seeshaupt kurz vor dem Ambacher Erholungsgelände ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte ein 73-jähriger Münsinger die Straße mit seinem Wagen von einem Feldweg aus überqueren wollen, das Zweirad jedoch übersehen. Das Motorrad ging in Flammen auf, der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der 29-jährige Sozius und der Fahrer des Pkw wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.