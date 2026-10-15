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ImmobilienGünther Jauch saniert Loriot-Villa am Starnberger See

Lesezeit: 3 Min.

Der bekannte Fernsehmoderator Günther Jauch hat die ehemalige Loriot-Villa gekauft und lässt das Gebäude derzeit umbauen.
Der bekannte Fernsehmoderator Günther Jauch hat die ehemalige Loriot-Villa gekauft und lässt das Gebäude derzeit umbauen.
Foto: Harry Wolfsbauer

Den TV-Moderator verband eine lange Freundschaft mit dem 2011 verstorbenen Humoristen. Die Nachbarn sind erleichtert, dass er das Haus komplett instand setzt und das Areal erhält.

Von Christian Deussing und Peter Haacke, Münsing

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Wer hat die Loriot-Villa in Münsing am Starnberger See, in dem Vicco von Bülow fast 50 Jahre lebte, im März 2026 für einen einstelligen Millionenbetrag gekauft? a) Thomas Gottschalk b) Heidi Klum c) Markus Söder oder d) Günther Jauch? Wer die Boulevard-Presse aufmerksam verfolgt hat, dürfte die Frage bei der TV-Quizsendung „Wer wird Millionär“ ebenso mit Leichtigkeit beantworten wie der Moderator selbst: Günther Jauch hat das seit Monaten leer stehende Haus erworben. Das Haus wird kernsaniert, ein Nebengebäude aufgestockt.

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