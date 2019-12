Erst war da der Hunger, dann die Hitze. Als drittes kamen die Schläge. Die Worte spuckt Ashley Idowu beinahe aus, wenn sie die Geschichte ihrer Flucht erzählt. Diese Geschichte beginnt in Nigeria, dem Land, in dem sie geboren wurde. Das sie verließ, als sie 19 Jahre alt war und voller Hoffnung. In Italien sollte sie einen Job bekommen, als Putzfrau in einem großen Geschäft. So hatte es ihr die Frau versprochen, die sie hergebracht hatte. Doch Idowus Traum von einem besseren Leben in Europa endete, vorerst, auf einem Straßenstrich. Drei Jahre ist das nun her.

Mittlerweile ist sie 22 und lebt mit ihrer kleinen Tochter, die sie allein erzieht, in einer Containerunterkunft im Landkreis Starnberg. Wo genau, soll hier nicht stehen, um ihre Identität zu schützen. Auch wird Ashley Idowus echter Name hier nicht genannt, er ist der Redaktion aber bekannt. Sie hat Angst um ihre Mutter und ihren kleinen Bruder, die noch immer in Nigeria sind.

Das Leben dort, so erzählt es Idowu mit gesenktem Blick, bestehe vor allem aus Gewalt, Armut und Hunger. Obwohl Nigeria eines der wirtschaftsstärksten Länder Afrikas ist, lebt nach Schätzungen der Vereinten Nationen mehr als die Hälfte der 190 Millionen Einwohner des Landes in extremer Armut. Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung haben sie kaum. Dazu kommt der Terror der islamistischen Boko Haram im Norden des Landes.

Ashley Idowu war noch ein Teenager, als erst die ältere Schwester, dann ihr Vater an Hunger und Krankheit starben. Idowu fasste einen Entschluss: Sie wollte nach Europa, so wie Zehntausende andere, meist junge Nigerianer, die Jahr für Jahr das Land verlassen.

Eine Frau, die Idowu nur die "Madame" nennt, versprach ihr, sie ans Ziel zu bringen. Früher wurden die Flüchtlinge meist mit falschen Papieren ins Flugzeug gesetzt, doch für die Schleuserinnen wurde das irgendwann zu teuer. So schickte die Madame Idowu und andere Flüchtlinge in einem Jeep zwei Wochen lang durch die Wüste, 5000 Kilometer bis zur libyschen Küste. Es habe nichts zu essen gegeben, kaum Wasser, erzählt Idowu. Nur unerträgliche Hitze. Am Wegesrand hätten Dutzende Leichen derer gelegen, die es nicht geschafft haben. "Irgendwann habe ich all meine Kraft verloren, ich wollte nur noch sterben", erinnert sich Idowu. Doch sie hielt durch. Nach qualvollen Wochen hatte sie nicht nur die Wüste, sondern auch das Mittelmeer überlebt, war endlich in Italien - und die Madame entpuppte sich als das, was sie war: eine Menschenhändlerin.

Idowu und vier andere Nigerianerinnen sollten ihre Schulden für die Flucht, ein paar Tausend Euro, mit Prostitution abbezahlen. Oft habe die Madame ihr die Nase blutig geschlagen und gedroht, ihrer Familie passiere etwas, wenn sie nicht gehorche. Geld habe sie ihren Verwandten in Nigeria nicht schicken dürfen. Ein Jahr hielt sie die Qualen aus, dann flüchtete Idowu zum zweiten Mal, nun nach Deutschland.

All das erzählte sie auch in Anhörungen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das noch über ihren Asylantrag befinden muss. Ihre Geschichte lässt sich nur schwer belegen. Was Idowu berichtet, ist allerdings typisch für Migrantinnen aus Nigeria. Allein im Jahr 2016, als Idowu nach Italien kam, landeten dort nach Daten der Internationalen Organisation für Migration (IOM) der Vereinten Nationen 11 008 weitere Nigerianerinnen. Die IOM schätzt, dass die Schleuserringe 80 Prozent von ihnen in die Prostitution zwangen, in Italien oder anderswo in der EU. Nachdem Idowu entkommen war, lebte sie eineinhalb Jahre lang in Fürstenfeldbruck.

Seit Mai ist sie im Landkreis Starnberg. "Hier fühle ich mich endlich sicher und verstanden", sagt Idowu. Das liegt auch an den anderen sieben Frauen aus Nigeria, die sie in diesem Sommer traf. Das Landratsamt und die Stiftung "Welten verbinden" hatten sie zusammengebracht. Sie alle mussten sich prostituieren. Die älteste von ihnen sei erst 27, sagt Katharina Trägler, die das Projekt vonseiten des Landratsamts betreut. In der Gruppentherapie konnten sich die Frauen unter Anleitung einer Psychologin über ihre Erfahrungen austauschen. Es sei bereits die dritte Gruppe dieser Art, sagt Trägler. Ashley Idowu haben die Gespräche geholfen. "Ich habe meine Lebensfreude wiederentdeckt."

Die neunte und letzte Sitzung ist nun vorbei. Zum Abschluss wünschen sich die jungen Frauen einen Ausflug in die Berge, um dort zu wandern. Im Etat für das Projekt ist das nicht vorgesehen. Doch es soll eine Ablenkung sein von den Erinnerungen und dem Alltag in den Unterkünften. "Wir könnten ein bisschen mehr vom Land sehen", sagt Idowu - und spüren, wie sich das Leben im Normalzustand anfühlt.