Prozess in München:Freund soll Prostituierte erwürgt haben

Es war ein grausiger Fund, den Spaziergänger im Januar 2022 in einem Waldstück am Starnberger See machten: Unter Ästen und etwas Erde lag die halb verweste und verbrannte Leiche einer Frau. Heute ist Staatsanwalt Matthias Enzler davon überzeugt, dass die 25 Jahre alte Luca V. sterben musste, weil ihr Lebensgefährte Philip O. zwar vom Geld der Prostituierten lebte, aber mit ihrer Berufsausübung nicht einverstanden war. Jetzt sitzt der 27-Jährige wegen Totschlags vor der 1. Schwurgerichtskammer am Landgericht München I, redet nur auf permanentes Nachfragen etwas - und sagt nichts.

Die Geschichte von Luca V. und Philip O. beginnt im Jahr 2016, da lernten sie sich kennen, beide lebten in Budapest. "Ab dem Zeitpunkt waren wir immer zusammen", sagt Philip O. Die zierliche Frau habe ihm gefallen, "wir konnten uns gut unterhalten". Philip O. hat keinen Schulabschluss und auch keine Berufsausbildung, er habe eher "in den Tag hinein gelebt". Er vermietete Zimmer einer Wohnung, die seinem Vater gehörte, dafür bekam er Geld.

Bereits nach einem Jahr war Luca V. schwanger, 2018 kam die gemeinsame Tochter zur Welt, ein Jahr später ein Sohn. Er habe eigentlich das Kind nicht gewollt, sagt Philip O. zur Geburt seiner Tochter. "Ich dachte, unsere Beziehung ist nicht gut genug, um das auszuhalten." Die Frage der Vorsitzenden Richterin Elisabeth Ehrl, warum er dann nicht verhütet habe, verhallt ungehört. Stattdessen betont O. immer, dass er unglücklich gewesen sei und Luca "völlig umsonst unser Leben ruiniert hat".

Kurz nach dem Kennenlernen war Luca V. nach Dänemark geflogen, um bei einer Freundin zu arbeiten. "Sie wollte Geld für eine Nasen-Operation verdienen", so sagt O. Luca habe behauptet, sie habe in einem Bordell an der Rezeption gearbeitet. Erst später habe sie ihm gestanden, dass sie der Prostitution nachging. "Ich wollte, dass sie damit aufhört", sagt O. vor Gericht.

Die Anklage zeichnet ein Bild, das etwas anders aussieht. Zwar gab es in der Beziehung immer wieder Streit wegen des Berufes von Luca V., andererseits soll der Angeklagte, der seit Ausbruch der Corona-Pandemie keiner Arbeit mehr nachging, durch die Einnahmen seiner Freundin gut gelebt haben. So soll O. laut Staatsanwalt Enzler mit Luca V. ins Ausland gereist sein, wo sie der Prostitution nachging, er teure Autos mietete und sie sogar zu den Freiern chauffierte.

Nach Aufenthalten in Kopenhagen und Berlin, so die Anklage, wollte Philip O. seine Freundin davon überzeugen, ihren Beruf aufzugeben und zurück nach Budapest zu kommen. Auf Wunsch von Luca V. fuhr er sie stattdessen in einem Audi A5 Coupe nach München, wo man in der Ottobrunner Straße ein Hotelzimmer mietete. Gleichzeitig wurde auch ein Hotelzimmer in Haidhausen gebucht, in dem die 25-Jährige ihre Freier empfing.

Laut Anklage soll es am Abend des 24. November 2022 im Hotel an der Ottobrunner Straße zu einem lauten Streit gekommen sein. Tags darauf soll der Streit eskaliert sein: Philip O. soll seine am Boden liegende Freundin getreten und ihr mehrere Rippen gebrochen haben. Anschließend soll er sie mit beiden Händen erwürgt haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass O. in der Nacht auf den 26. November die Leiche seiner Freundin in ein Waldstück am Kapellenweg in Berg am Starnberger See fuhr. Dort soll er ein kleines Loch gegraben, die Leiche hineingelegt und sie mit Benzin angezündet haben. Anschließend streute er Erde und Geäst darüber.

Die Kripo installierte eine Sonderkommission nach dem Fund der zunächst unbekannten Frauenleiche. Aufgrund der Seriennummer ihrer Brustimplantate kamen die Ermittler schließlich auf die Ungarin Luca V. Ihr Lebensgefährte wurde im April 2022 von Zielfahndern in Ungarn verhaftet. Wie auch vor Gericht redete Philip O. zögerlich, aber sehr andauernd mit der Polizei. Die Tat allerdings bestritt er bei seinen Vernehmungen.

Am ersten Verhandlungstag redet O. zunächst nur über seine Vita. Seine Einlassung zur Tat ist erst für den nächsten Verhandlungstag angesetzt. Allerdings sagt er auf die Frage, wann Luca V. denn gestorben sei, dass er das nicht wisse. Er habe erst von ihrem Tod erfahren, als die Polizei ihm die Nachricht überbracht habe.

Beim psychiatrischen Gutachter Matthias Hollweg hatte O. angegeben, er habe während der Beziehung mit Luca etliche Sexualkontakte mit Prostituierten gehabt. "Können Sie mir das erklären, das passt nicht zusammen", sagt Richterin Ehrl. "Ich wollte wissen, was sie macht", erwidert er. "Komische Antwort", sagt die Richterin. "Komische Sache", sagt er. Der Prozess ist bis Ende April terminiert.